Curry: "Estoy contento con el oro, pero me quedan tres para igualar a Durant"

El base estadounidense Stephen Curry, hombre clave con sus 8 triples en la final olímpica que le ganó su equipo a Francia, celebró su primer oro en unos Juegos, e ironizó al afirmar que aún le "quedan tres para igualar a Kevin Durant".

"He vivido una gran experiencia en estos Juegos, con un gran equipo y un gran entrenador. Ha habido una energía muy positiva en toda la ciudad, con un ambiente especial. Hay que darle crédito a Francia, pero estoy muy agradecido y orgulloso por este oro. Aún me quedan 3 para igualar los cuatro que tiene Kevin Durant", señaló el base de los Golden State Warriors.

Stephen Curry, durante la final de los Juegos frente a Francia. / Ap

En referencia a los ocho triples que anotó, Curry explicó que la concentración hay que mantenerla siempre, especialmente en los últimos minutos, ya que son los decisivos. "Hay que hacer lo que el partido te pide y seguir enganchado siempre, sin perder la concentración. Todos hemos estado en este tipo de situaciones alguna vez y los últimos 2 minutos y medio hoy volvieron a ser especiales", concluyó.

DURANT... ¿A POR EL QUINTO ORO?

Kevin Durant, que este sábado se convirtió en el baloncestista más laureado del olimpismo, al ganar un inédito cuarto oro, declaró tras la final que "esto va de representar a" su "equipo", a su "país", a su "calle" y "en definitiva de realzar este deporte"; y sobre si buscará un quinto oro "en" los Juegos de Los Ángeles "2028, ya se verá".

Kevin Durant ganó su cuarta medalla de oro olímpica / FIBA

"Ha sido un partido increíble y hemos pasado unos días increíbles, aquí y en Lille. Todo el mundo nos ha tratado muy bien. Y ha estado sensacional volver a estar con estos dos", dijo Durant, de 35 años, que juega en Phoenix Suns, en referencia al seleccionador, Steve Kerr y a Stephen Curry, con los que ya había ganado dos anillos de la NBA, en los Golden State Warriors y con los que volvió a coincidir en los Juegos.

"Curry ha vuelto a estar impresionante, con esa cantidad de triples que ha anotado. El otro día en la semifinal, metió nueve; esta vez han sido ocho. Es fascinante como responde en los momentos importantes, pero no me sorprende", comentó 'KD', que restó importancia a la proeza de haber logrado un inédito cuarto oro olímpico.

"Para mí lo principal es poner a este deporte al máximo nivel posible. Yo cuando juego represento a mi equipo, a mi país, a mi calle y a mi familia. Y lo que quiero es hacerlo lo mejor posible", opinó. "Si estaré en 2028 (en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles) es algo que ya se verá", añadió Kevin Durant tras haber ampliado su condición de leyenda este sábado en el Arena Bercy de París.

LEBRON, MVP

Lebron James brilló en los Juegos de París- De esta manera el jugador de los Lakers superó en una estadística al legendario Michael Jordan, quien es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NBA.

LeBron, feliz tras ganar la final olímpica a Francia, se mostró orgulloso del desempeño de un equipo formado a toda prisa, pero con la calidad suficiente para lograr el quinto título olímpico seguido de Estados Unidos y el decimoséptimo en la historia de los Juegos.

"Estoy viviendo un momento feliz, estoy muy contento, y lo vivo en un momento especial, desde la humildad, ya que pienso que todavía puedo seguir jugando al baloncesto, y jugarlo a un alto nivel, jugar con otros grandes jugadores, con un gran cuerpo técnico y luego salir a la cancha y representar a nuestro país", dijo LeBron ante una multitud de periodistas en el Palacio Bercy.

Pesic le puso muchas trampas a Estados Unidos, pero LeBron se encargó de deshacerlas / FIBA

El jugador de los Lakers, de 39 años, valoró de manera especial el hecho de haber ganado a Francia, y ante su público. "El partido de la final olímpica no lo hubiéramos imaginado de otra manera, ha sido especial poder enfrentarnos al equipo anfitrión y en un gran escenario y un gran ambiente", explicó.

Comparando al equipo estadounidense actual con el de otros Juegos, LeBron señaló que "el mejor es el actual porque es el que tenemos ahora mismo. Hemos vuelto al máximo nivel, ya sabemos que tuvimos algunos años en los que no estuvimos al nivel de nuestra capacidad real. "En Pekín 2008 el equipo logró su redención después de ser tercero en Atenas 2004, y luego en 2012, en Londres, jugamos muy bien y pudimos ganar el título olímpico otra vez. Ahora armamos el equipo muy rápido, nos juntamos en menos de un mes, pero sabíamos que había que organizar un buen equipo porque no nos gustó la forma de jugar el verano pasado", cuando Estados Unidos no pisó ni el podio.

"Ganar el título olímpico es maravilloso, algo increíble, y por supuesto un gran honor. Si he podido ayudar a que Estados Unidos gane la medalla de oro, eso es algo genial", comentó. Preguntado por los rivales que ha tenido Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y por el nivel que ha observado, LeBron destacó el nivel del torneo, con selecciones que han destacado por su juego.

"Francia, Serbia, Australia, han jugado bastante bien, y Alemania, que ganó la Copa del Mundo el año pasado. El baloncesto mejora en todo el mundo, y a todo el mundo le gusta. Esperamos seguir inspirando a personas de todo el mundo". Preguntado por el hecho de haber superado a Michael Jordan en cuanto a títulos olímpicos, 2 del exjugador por 4 de Lebron, el jugador de los Lakers tuvo palabras de elogio para "Air Jordan".

"Simplemente miras su silueta, miras su habilidad y sabes que es uno de los mejores jugadores de baloncesto que hemos visto jugar jamás un partido en este deporte. Fue un jugador de baloncesto de puro talento, un tipo de otro mundo", resumió. En cuanto a su ambición de jugar en los próximos Juegos Olímpicos de los Angeles, LeBron descartó la posibilidad.

"No, no me veo jugando en Los Ángeles, pero tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años ya no puedo verme jugando". Lebron destacó el papel de su familia, indicando que su mujer "es la mejor". "Sin ella ni siquiera estaría en esta posición de poder hacer lo que hago y amar el juego como lo amo, así que tener a mi esposa, mis dos hijos, mi hija y el resto de mi familia aquí, fue un placer", dijo.