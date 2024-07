Cuatro días para los Juegos de París: Las grandes estrellas españolas

Llegó la semana grande en la que se pondrá punto y final a muchos años de trabajo con unos Juegos Olímpicos de París que darán comienzo oficialmente el viernes con una revolucionaria Ceremonia Inaugural en el Río Sena, aunque la competición empezará antes.

España parte con objetivos muy ambiciosos e incluso se habla de igualar o superar las históricas 22 medallas logradas en los Juegos de Barcelona '92 tal y como aseguró en SPORT el propio presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Aunque se podría haber ampliado la lista, SPORT ha seleccionado 10 estrellas españolas de cara a la cita parisina. Mejor dicho, son algunas más, ya que hay hasta cinco estrellas 'dobles' con la pareja Carlos Alcaraz - Rafa Nadal al frente.

Ana Peleteiro y Jordan Díaz - Atletismo

El triple salto concentra casi totalmente las opciones de medalla españolas en las pruebas del Stade de France con la presencia de los recientes campeones europeos al aire libre Ana Peleteiro y Jordan Díaz, éste en su debut como español en una gran competición.

Los campeones europeos Ana Peleteiro se abrazan en Roma / AP

La gallega realizó en Roma el segundo mejor salto de su vida (14,85) a dos centímetros de su récord de España y sus opciones al título son reales tras la lesión de su compañera de entrenamientos y amiga Yulimar Rojas, del Barça. Fuera la bielorrusa Viyaleta Skvartsova por la cacicada del COI, sus rivales serán la dominiqueña Thea Lafond (15,01 este año) y la cubana Leyanis Pérez (14,90) sin olvidar a Ricketts, Povea ni Bekh-Romanchuk.

El hispanocubano se coronó en Roma con unos descomunales 18,18 metros (tercer mejor salto mundial de la historia tras los 18,23 de Jonathan Edwards y los 18,21 de Taylor). Su gran 'enemigo' será el luso Pedro Pichardo (otro excubano) con 18,08 de marca personal, sin olvidar a otro atleta nacido en la isla como Andy Díaz que debutará como italiano (17,75 el año pasado) ni al actual campeón, el burkinés Hugues Fabrice Zhango (18,07 en 2021).

Álvaro Martín y María Pérez - Atletismo

Bienvenidos a la marcha, la disciplina más prolífica en medallas del atletismo español que en el pasado Mundial de Budapest regaló cuatro oros como cuatro soles para encumbrar a España a la tercera plaza del medallero (Álvaro Martín y María Pérez vencieron en 20 km y en 35 km marcha). En París, la distancia superior será sustituida por un relevo mixto de 42,195 metros (la distancia de la maratón).

María Pérez y Álvaro Martín hicieron historia en Budapest / EFE

El extremeño no ha perdido una gran competición en el Viejo Continente desde que ganó el oro en el Europeo de Berlín'18 que revalidó en Munich en 2022, más su citado 'doblete' en la capital húngara. El discípulo de José Antonio Carrillo ha afinado en Font Romeu tras ganar los 10.000 metros marcha del Campeonato de España y sus rivales serán el sueco Perseus Karlstrom, el italiano Massimo Stano, el brasileño Caio Bonfim y la armada nipona con el líder mundial del año al frente, Koki Ikeda (1h:16.51) sin olvidar al catalán Paul McGrath.

La granadina alargó su estancia en Sierra Nevada para terminar de coger la forma después de pasar por el quirófano en octubre de 2023 con el objetivo de hacer valer sus dos oros en el pasado Mundial. María Pérez es sinónimo de éxito pese a que lo tendrá muy difícil ante la peruana Kimberly López (plata en 35km en Budapest y 1h:26.41 este año). Apartadas las dos rusas que lideran 2024 por la tiranía del COI, las chinas con Zhenxia Ma y Jiayu Yang, la mexicana Alegna González y la campeona europea italiana Palmisano también aspiran al máximo.

Rudy Fernández - Baloncesto

El palmesano es historia viva del deporte español y disputará con 39 años sus sextos Juegos Olímpicos tras colaborar de manera notable a la clasificación de La Familia en el Preolímpico de Valencia. Su hito tan solo tiene parangón con la estadounidense Diana Taurasi, que estará en París con 41 años... ¡en busca de su sexto oro!

Rudy Fernández hará historia con sus sextos Juegos / EFE

Tras ganar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa con el Real Madrid, Rudy Fernández había anunciado que colgaba las zapatillas... pero antes tenía un último reto en los Juegos de París. Es decir, que las semifinales del Preolímpico ante Finlandia y la final contra Bahamas podrían haber sido sus últimos partidos como profesional.

Dotado de una capacidad defensiva y anotadora extraordinaria y de un carácter competitivo que también le ha granjeado enemigos, el canterano de la Penya tiene dos platas y un bronce olímpicos; es decir, que pelearía con Calderón, Navarro y Marc Gasol como 'segundos' de la historia en una selección española que sigue teniendo a Pau Gasol como el más grande.

Hugo González - Natación

Ausente la emblemática Mireia Belmonte, el balear Hugo González es la gran esperanza de una natación española que sí tiene grandes aspiraciones en natación artística, en waterpolo, en saltos y hasta en aguas abiertas. Dirigido en España por José Ignacio González, llega a París como vigente campeón mundial de 200 espalda y subcampeón en 100 espalda en una cita a la que faltaron figuras estadounidenses y australianas.

Hugo González, con sus dos medallas en los Mundiales de Doha / EFE

Con 25 años, el triple medallista en los Europeos de 2021 (ganó los 200 estilos) tendrá como gran rival al tetracampeón olímpico estadounidense Ryan Murphy (1:54.33 este año por los 1:54.51 del español) sin olvidar tampoco a un Keaton Jones que fue segundo en los Trials con 1:54.61 o al australiano Bradley Woodward (1:55.56 el año pasado).

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal - Tenis

Uno de los grandes acontecimientos a nivel español e incluso mundial será la presencia del mito Rafa Nadal y de su heredero Carlos Alcaraz en la competición de dobles en un tenis que concitará a otras grandes estrellas como Novak Djokovic, Jannik Sinner y un Daniil Medvedev que debe ser menos ruso que otros muchos que no podrán participar en los Juegos.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz formarán una pareja histórica en dobles / EFE

'Carlitos' llega a tope tras ganar su primer Ronald Garros y una vez superados los problemas físicos que lo lastraron en la parte final de la pasada temporada, mientras que el balear buscará su tercera medalla olímpica tras lograr el oro individual en Pekín 2008 y el de dobles en Río 2016 formando pareja con un Marc López que ahora forma parte de su equipo. Además, sobre todo el murciano aspira también a todo en individuales.

Aitana Bonmatí y Alexia Putellas - Fútbol

Las azulgranas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son dos de las grandes exponentes de la generación de oro del fútbol femenino español que vive el mejor momento de su historia tanto a nivel de selección con los títulos del histórico Mundial y de la Copa de Naciones como a nivel de clubs con el Barça con tres Champions de las últimas cuatro.

Aitana Bonmatí y Alexia Putellas celebran un gol con el Barça / EFE

La molletense Putellas abrió el camino y su calidad fue reconocida con el Balón de Oro en 2021 y 2022, mientras que la ribatana (Sant Pere de Ribes) Aitana tomó el testigo y recibió el prestigioso galardón al año siguiente. Entre ambas acumulan 42 títulos entre club y selección, entre ellos el citado cetro universal.

Carolina Marín - Bádminton

El gran emblema del bádminton español vuelve a los Juegos tras su histórico oro hace ocho años en Río 2016 con una gran victoria en la final en tres sets ante la india Pusarla Venkata Sindhu y después de perderse los de Tokio por su segunda lesión grave en la rodilla izquierda, una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos que la obligó a estar 18 meses apartada de las pistas.

Carolina Marín muerde su oro en Río 2016 / EFE

La volantista onubense, de 31 años, logró el pasado mes de abril en Saarbrücken su séptimo oro continental (21-11 y 21-18 ante la escocesa Kirsty Gilmour) y también ha reinado este año en el prestigioso All England Open y el Open de Suiza. Actualmente es la cuarta del ranking mundial tras la coreana An Seyoung, la china Chen Yufei y Tai Tzu-Ying, de China Taipei. La siguiente europea es la danesa Kjaersfeldt... ¡en el puesto 21!

Maialen Chourraut - Piragüismo

Con 41 años, la palista lasarteoriatarra aspira a romper el empate que mantiene con la tenista Conchita Martínez y con la haltera Lydia Valentín como únicas deportistas españolas con medallas en tres Juegos Olímpicos diferentes después de ser bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 con su pequeña Ane en brazos y plata en Tokio 2020.

Maialen Chourraut quiere seguir haciendo historia / EFE

La galardonada por SPORT con el 'Premio Valores Deportista Femenina' en 2021, también fue olímpica en Pekín'08, pero no superó las series y terminó 16ª. La vasca ha preparado a conciencia la cita parisina y la mejor prueba de ello es la segunda plaza que logró en junio en la Copa del Mundo de piragüismo eslalon que se disputó en Cracovia. "Obviamente, mi final está cerca, pero me centro en vivir en presente", decía semanas atrás al 'Huffington Post'.

Marcos Cooper y Saúl Craviotto - Piragüismo

Pocas veces habrá habido tanta calidad en una misma embarcación como en el K-4 español en los Juegos de París con la presencia del pentamedallista Saúl Craviotto y del flamante abanderado Marcos Cooper (con la regatista Támara Echegoyen), junto a Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, un cuarteto que se colgó la plata en Tokio 2021 a dos décimas de la embarcación alemana.

Saúl Craviotto y Marcos Cooper, los iconos del K-4 español / EFE

Craviotto tiene ante sí un enorme reto en estos Juegos, ya que actualmente está empatado con el gallego David Cal con cinco medallas olímpicas. Además, podría convertirse en el único deportista español con medallas en cinco Juegos diferentes. Por su parte, el nacido en Oxford (Cooper) también reinó en el K1 en Río 2016.

Alberto Ginés - Escalada

Del anonimato prácticamente absoluto al estrellato y a convertirse en un referente del deporte español con 18 años recién cumplidos. Eso es lo que vivió el cacereño Alberto Ginés hace tres años en Tokio al proclamarse campeón en la combinada en el debut olímpico de la escalada deportiva, aunque dos años antes se había colgado la plata en dificultad en el Europeo que tuvo lugar en Edimburgo.

El extremeño Alberto Ginés luchará por su segundo oro olímpico / EFE

Hace dos años logró dos bronces en el Europeo de Múnich (dificultad y combinada) y ahora sueña despierto con otro éxito olímpico. "La medalla no me cambió en nada. Sigo siendo el mismo. Lo único que quizás puedo vivir más tranquilamente de mi deporte y tengo un poco más de reconocimiento. Después de la medalla me sentí vacío", decía en 2022.