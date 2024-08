Ciganda: “El resultado no es malo del todo, se puede arreglar en las tres rondas que quedan”

La golfista navarra, Carlota Ciganda, arregló casi en su totalidad, en la segunda parte de la vuelta, una ronda complicada en exceso en sus primeros 10 hoyos, mientras que la malagueña sucumbió al efecto devastador de enviar la bola dos veces al agua.

“En los tres primeros hoyos empecé bien, pero del 4 al 8 se me ha atragantado. Este es un campo que penaliza mucho si no coges calles, porque luego no tienes casi opción a birdie”, analizaba Carlota Ciganda, que remarcaba que “en el hoyo 8 lo he visto muy negro, me decía qué está pasando, no veía la luz. Luego me he tranquilizado y he ganado en confianza. De ahí los 3 bajo en los cuatro últimos hoyos”, decía.

Fue ahí, en la parte final del recorrido, cuando salió a relucir la peculiar capacidad de reacción de Carlota Ciganda, que revelaba la clave: “Lo doy todo, lucho hasta el final. Jugar por España, jugar por algo más grande que tú, te anima y voy a hacerlo lo mejor posible. El resultado no es malo del todo, se puede arreglar en las tres rondas que quedan”, comentó Ciganda.

Muñoz, insatisfecha

Su compañera Azahara Muñoz no podía dejar de transmitir su pena por un resultado, 6 sobre par, que no acaba de entender “porque lo peor de todo es que he jugado bien, he dado buenos golpes y he controlado a mayor parte de la vuelta” comentó la malagueña.

Azahara Muñoz, durante su vuelta / IGF

Se refería, por ejemplo, a su golpe inaugural del torneo olímpico, un golpe largo que desafortunadamente ha acabado en el agua. Luego no he sacado partido de muchas opciones de birdies, que se me han escapado por poco.

“Es frustrante no haber jugado mal pero que dos errores me hayan penalizado tanto”, resumía una compungida Azahara Muñoz, que recurría “a afrontar lo mejor posible la próxima jornada y quedarme con lo bueno de hoy”.