Cata Coll pide perdón por la eliminación de España

España perdió la oportunidad de pelear por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de caer en las semifinales contra Brasil (4-2). Una derrota dolorosa por la imagen que dejaron las futbolistas de Montse Tomé, que en esta ocasión no estuvieron a su nivel habitual.

El partido se empezó a torcer en los primeros compases, tras un monumental error de Cata Coll en la salida de balón. La portera del Barça se equivocó ante la presión de Priscila, que intercetó el cuero y lo desvió a la pierna de Irene Paredes, que se introdujo el balón en su propia portería.

Acostumbrada a ganarlo todo y a ser decisiva con sus intervenciones bajo palos, Cata Coll era la viva imagen de la desolación al final del encuentro. Las buenas paradas que evitaron una goleada de escándalo de Brasil no servían de consuelo. En la cabeza de la mallorquina solo estaba esa acción que, a la postre, acabó siendo decisiva en la resolución de la semifinal.

Cata Coll no podía reprimir su profunda decepción y, entre lágrimas, solo podía pedir disculpas por su error. "Pido perdón, porque no he estado a la altura del equipo. Me ha tocado la parte mala, pero estoy orgullosa de mi gente, que ha luchado hasta el final para dar la vuelta al marcador", decía en declaraciones recogidas por Relevo.

Con todo, la portera del Barça intentaba pasar página y pensar en el encuentro por el bronce que disputará este viernes 9 de agosto (15.00 horas), contra Alemania, que este martes sucumbió ante Estados Unidos (0-1): "Hoy se me ha cerrado todo, no ha sido mi día, pero nos queda otro partido importante, intentaremos conseguir el bronce y ojalá sea así . Hoy no he estado, es la realidad, pero nos queda un partido importante y espero ganarlo"

Cata Coll intentó despedirse con un mensaje de optimismo de cara al partido ante Alemania: "Esto ya está. Dormiremos poco, será un día duro, pero España está aquí, España sigue e iremos a por ese bronce y no hay duda de que lucharemos por ello".