Casillas, crítica: "Nos han tratado como a payasos"

Después de muchas jornadas con la vista puesta en la calidad de las aguas del Sena, este miércoles finalmente se arió la competición con la prueba del triatlón femenino en la que se impuso la francesa Cassandre Beaugrand.

En la prueba la participación española se salfó con la decimoséptima posición de Anna Godoy y la 33ª de Miriam Casillas, quien sufrió más de lo esperado en la prueba de nado. "La calidad del agua era muy discutible, nos han tratado como payasos", afirmó la cacereña en declaraciones a 'Radio Marca'. "Si se hubiera pensado en la salud de los atletas no se habría hecho aquí. Es una pena. Debemos decirlo y no podemos quedarnos callado. Es una pena que no se piense en el atleta. La calidad del agua es discutible", afirmó contundente.

Respecto a la contaminación del agua, advirtió de posibles consecuencias. “Durante la competición no notamos nada, será en la noche, mañana o en los próximos días cuando veremos si tenemos consecuencias o no por nadar en el río. Y eso es un problema, porque el día 5 tenemos el triatlón mixto".

Por su parte, Godoy hizo alusión a los problemas en la salida. "Estoy muy contenta porque no pude acabar en Tokio y tenía claro que aquí tenía que acabar sí o sí. Sí que es verdad que ha sido una carrera un poco rara porque ha habido salida nula y los jueces, como ya lleva pasando las últimas carreras, no penalizan a ninguna chica. Yo, de hecho, me he quedado parada porque ha sido tan exagerado que dije, bueno, ahora se tendrá que repetir la salida, y ví que no", comentó a 'EFE' en el Puente de Alexandre III.

Godoy pudo terminar la natación no muy lejos de las mejores, pero aún así estuvo condenada a perseguir con la bicicleta. "Por suerte tengo una natación muy rápida. Pude llegar de las primeras a la boya, pero lo he pagado a la vuelta y me he quedado en tierra de nadie. He intentado relajarme, hacer la segunda vuelta lo mejor que he podido. Luego en la bici íbamos un grupito pequeño y sí que es verdad que veíamos que delante no paraban de caer chicas hacia nuestro grupo y no sabía si era por el ritmo que llevaban las de delante o por las caídas", comentó.

El suelo mojado por la lluvia nocturna fue un factor de peligro para las participantes. "Hemos intentado en cada curva ir con mucha cautela porque estaba el suelo súper mojado y lo importante aquí era no caerse y bajarse a correr a pie. Y han ido pasando las vueltas. Había un poco de tensión en el grupo, pero bueno, me he bajado a correr con las más rápidas", dijo.

Finalmente, un puesto 17 que dejó contenta a la triatleta catalana después del segmento de atletismo. "La primera vuelta iba un poco por encima de lo que podía e intenté relajarme. Otra vez empezar poco a poco y de manera progresiva. Al final, contenta, por lo menos he acabado", destacó.

Godoy se refirió a los problemas con las aguas del Sena y las dudas por la celebración de la prueba. "Se sabía desde hace muchos años que el triatlón se iba a disputar en el Sena. No se puede entender lo que ha pasado y que se planteara un duatlón", concluyó.