Carolina Marín y Marcus Cooper serán los abanderados españoles en París

El COE ya ha elegido. La onubense Carolina Marín y el mallorquín Marcus Cooper Walz serán los abanderados españoles en la ceremonia inaugural de París 2024. La delegación española volverá a contar con dos deportistas como ya sucediera con Mireia Belmonte y Saul Craviotto, quiene encabezaron el desfile nacional en Tokio 2020.

El próximo miércoles 26 de junio (13.00 horas), justo un mes antes de que arranque la cita olímpica, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español hará oficial la decisión, que debe ser aprobada esa mañana en la Junta Federaciones Olímpicas. Una cita en la que también se hará oficial la lista de los deportistas españoles que competirán en París, a falta de la disputa del Preolímpico de baloncesto (del 2 al 7 de julio).

Carolina Marín había hablado recientemente sobre la opción de ser abanderada, aunque la cercanía de su competición con la gala inaugural hacían difícil su presencia con la delegación española en la embarcación que recorrerá el Sena. La onubense, oro en Río 2016 y ausente en Tokio 2020 por lesión, debuta el sábado 27 de julio, apenas unas horas después de la inauguración.

"Contemplaría todo en el caso de que me llamasen y me propusieran ser la abanderada, pero tengo que tener en cuenta que son 8 o 9 horas de pie y compito al día siguiente. Si me lo dicen ahora no sé si decir sí o no, porque tampoco se si voy a competir por la mañana al día siguiente. Si es así va a ser muy complicado", explicó durante un acto reciente, aunque puntualizó que si su debut fuera por la tarde, estar en la gala inaugural sería más fácil.

En el caso de Cooper, su debut no tendrá lugar hasta el 6 de agosto y el mallorquín de origen británico ya ha afirmado en varias ocasiones su deseo de ser abanderado. Sus medallas olímpicas avalan al piragüista español que conquistó el oro en Río de Janeiro 2016, en la prueba de K1 1000, y plata en Tokio 2020, en K4 500.