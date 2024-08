Carolina Marín: "Tengo el alma destrozada; no sé si volveré a jugar"

Carolina Marín, medalla de oro en los Juegos de Río 2016 en bádminton, anunció este domingo en un vídeo suyo que tras su grave lesión en París 2024, tiene "el alma destrozada" y apuntó que no sabe qué va a ser de ella en el futuro. "No sé si volveré a jugar y si volveré a unos JJOO, ahora necesito paz y tranquilidad".

La atleta española quiso mandar un mensaje después de una grave lesión que le impidió poder competir por las medallas en estos Juegos Olímpicos de París. "Han pasado ya varios días de esa lesión tan grave. Ha sido el golpe más duro de toda mi carrera deportiva. No me lo esperaba para nada. mi intención era volver con una medalla de oro", precisó.

“Vas con el objetivo en mente, todos los entrenamientos tan duros, todo ese esfuerzo, todas esas renuncias... Y, de repente, el mundo te para por una grave lesión. Es algo que nadie quiere para un deportista", reflexionó.

"La operación ha salido muy bien"

Sobre la operación que ya ha pasado, indicó que “la operación ha salido muy bien. Me puse en las mejores manos y de eso no tenía ninguna duda. Los médicos me han dicho que todo ha salido muy, muy bien, pese a que ha sido la vez que más me he destrozado la rodilla”.

Además, Carolina Marín también quiso tener palabras de agradecimiento con He Bingjiao, que se clasificó a la gran final por la lesión de la española y que ofreció un bonito gesto al llevar consigo un pin de España para recordar a la atleta lesionada.

"No me imaginaba el gesto de He Bingjiao y quiero aprovechar una vez más para agradecerle el detalle tan bonito que ha tenido, su apoyo y el abrazo que nos dimos en ese momento. Desde aquí, le doy la enhorabuena por esa plata", dijo.

Por último, quiso dar un mensaje a todo el público: "Voy a necesitar mucho tiempo y os voy a pedir a todos que me dejéis un poco de espacio, porque os lo agradeceré eternamente. Os quiero agradecer una vez más los miles y miles de mensajes. No me he llevado una medalla de oro, pero me la habéis dado vosotros. No tenía nada a nadie, me lo quería demostrar a mí misma. Ahora, Carolina necesita rodearse de su familia, de sus amigos y de su gente”.