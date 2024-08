Carolina Marín no tendrá medalla de bronce tras la decisión del COI

Carolina Marín no tendrá medalla olímpica en París 2024. La onubense, que no pudo terminar su partido de semifinales del torneo olímpico después de sufrir una dramática lesión en su rodilla derecha en pleno partido, no recibirá un premio honorífico que el COI ha descartado otorgar a pesar de la situación excepcional de la deportista.

En una de las imágenes más dramáticas de lo que llevamos de Juegos Olímpicos, Carolina Marín se tuvo que retirar entre lágrimas después de romperse en plenas semifinales del torneo olímpico de Bádminton. La onubense, que tenía todos los números para sellar su billete para una nueva final olímpica, se quedó a las puertas debido a un nuevo infortunio con una lesión.

El COI no dará una medalla honorífica

Las muestras de apoyo se multiplicaron en las horas posteriores hacia la onubense. El Comité Olímpico Español (COE), así como la Federación Española de Bádminton, fueron un paso más allá pidiendo un reconocimiento especial para la deportista, una medalla de bronce honorífica que pusiese en valor la proeza de la onubense en el torneo olímpico.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de ambas organizaciones, el COI no accederá a sus peticiones; según ha podido saber la Cadena SER, el reconocimiento a la campeona de Huelva no se hará en forma de una nueva medalla para la delegación española, aunque sí se espera una ceremonia especial para la deportista.

La mala suerte se volvió a cebar con Carolina Marín, que ya sufrió una lesión del ligamento de la misma rodilla en 2019 y 2021. La onubense deberá volver a levantarse después de este duro varapalo como siempre lo ha hecho, con una determinación al alcance de una de las mejores deportistas de la historia de España.