Canales y Acha cumplen con nota y logran clasificar a España para la prueba mixta

En su debut olímpico en París y en medio del imponente decorado de los Inválidos, los tiradores con arco Elia Canales y Pablo Acha dejaron alto el listón de España, tanto en el cuadro individual como en el mixto, en el que lograron clasificarse a los octavos con China como rival.

La jornada estuvo también marcada por el primer récord mundial batido en los Juegos de París gracias a los 694 puntos logrados por la surcoreana Lim Sihyeon en 72 tiros.

La tarraconense Canales, de 23 años, terminó la fase de clasificación en el puesto 16º y se medirá en los treintaidosavos de final a la británica Megan Havers, que, con 16 años, es la arquera más joven de los Juegos, mientras que el burgalés Acha, que acabó 33º de 64 participantes, se medirá a Lin Zih-Siang (Taipei).

La catalana, quinta del mundo, desafiará el 31 de julio a las 18:24 horas a la adolescente Havers (165º), mientras que el burgalés (22º del mundo) tendrá el 30 de julio a las 14:49 horas su enfrentamiento de treintaidosavos contra Zih-Siang (52º del ránking).

Los únicos representantes españoles en liza consiguieron también clasificar a España en la categoría mixta. El 2 de agosto a las 10:08 pelearán ante China.

"Las surcoreanas no son intratables". "Yo tengo que hacer lo mío y confío mucho en mi trabajo. Tengo que seguir trabajando de mi manera", comentó a la prensa Canales, nada más terminar su debut en París con una marca de 662 puntos, la mejor de una tiradora española en unos clasificatorios de los JJ.OO., por delante de Almudena Gallardo (Atenas 2004).

La quinta del ránking mundial podría medirse en unos octavos a la surcoreana Lim Sihyeon, quien acaba de lograr en los clasificatorios de este jueves la mejor marca femenina de la historia con 694 puntos, batiendo los récords mundial y olímpico, que ostentaban las también coreanas Kang Chaeyoung en 2019 y An San en 2021, respectivamente.

Con optimismo

"¿Las coreanas intratables? En la clasificación del round lo han hecho muy bien; el nivel lo tienen, pero, al final, en una eliminatoria puede ganar cualquiera, alguien que ha hecho menos puntos como alguien con más puntos. Claro que es más complicado, pero al final no es intocable", sostuvo Canales.

Haber competido en uno de los escenarios más impresionantes de los Juegos de París, frente a museo militar donde yace Napoléon Bonaparte y con vistas al puente sobre el Sena Alejandro III, no resultó una distracción, ni siquiera en el aspecto acústico, a pesar de los ruidos de los helicópteros policiales que patrullaban.

Elia Canales durante la fase clasificatoria de tiro con arco de los Juegos Olímpicos de París 2024 / EFE

"La verdad que no me he enterado (del ruido). Yo estaba muy, muy centrada en lo mío. Las condiciones han sido buenas, solo un poco de vientecillo, pero nada fuera de lo normal de una competición", concluyó.

Acha, de 27 años, también apuntó al viento. "Al principio me he centrado mucho en él, se me ha ido la atención hacia dónde compensar, dónde apuntar y, en cuanto me he centrado más en mi trabajo, ya he conseguido hacer mejores tiros", explicó a EFE.

El arquero se recuperó de un inicio titubeante al pasar de los 326 puntos de la primera mitad a los 336 de la segunda.

El burgalés, quien podría enfrentarse en segunda ronda a Kim Woojin (récord olímpico establecido en Rio 2016 con 700 puntos sobre 720), relativizó también el poderío surcoreano.

"En las clasificatorias se lanzan muchas flechas y me ha costado hoy un poco adaptarme, pero en una eliminatoria no veo a ningún rival invencible y a los hechos me remito. Últimamente Corea no está siempre en el podio, con Elia ya hemos batido a Corea en alguna ocasión", declaró.