Brasil, a por la sorpresa imposible ante Estados Unidos

Este martes arrancan los cuartos de final del torneo masculino de baloncesto, con cuatro encuentros electrizantes a partir de las 11 de la mañana, en busca de la victoria que les abra el camino a las semifinales del torneo olímpico.

A las 11 horas abrirá un Alemania-Grecia, al que seguirá a partir de las 14.30 horas un muy interesante Serbia-Australia. En la jornada de tarde, será el turno de Francia, que se medirá a Canadá en otro duelo espectacular.

Aunque el fin de la jornada lo marcará un Brasil-Estados Unidos donde el conjunto carioca tendrá la tarea imposible de imponerse a un equipo de Estados Unidos que después de una primera fase donde dio espectáculo, ahora, aseguran, ha llegado el momento de ponerse serios porque ya ven un poco más cerca el oro.

A tres victorias del oro olímpico

Solo tres victorias consecutivas les separan de un nuevo título olímpico, y el técnico y los jugadores son conscientes de que no pueden tener un día malo, que pueda poner en peligro el trazado marcado hacia el oro olímpico.

Anthony Davis quiere machacar el aro brasileño como ha venido haciendo en la fase de grupos / FIBA

A pesar de salir como claros favoritos, no se toman nada a la ligera el duelo ante Brasil. “Es un equipo muy físico, y son los mejores en el rebote ofensivo”, decía Steve Kerr. “Tienen muy buenos tiradores y juegan duro, no se entregan en ningún momento, así que tendremos que estar muy atentos y no darles aire en ningún momento”, dijo el entrenador estadounidense.

Los brasileños se han presentado a los Juegos con un solo jugador NBA, Gui Santos, de Golden State Warriors, aunque cuentan con varios veteranos de más de 30 años, entre ellos, Marcelinho Huertas, que si han pasado por la liga estadounidense.

LeBron James marca el tono

“Yo he visto todos sus partidos”, decía LeBron James, que pide atención porque “atacan y defienden bien, con unos sistemas muy efectivos”. Uno de los ex NBA del equipo, Bruno Caboclo, anotó 33 puntos en la victoria ante Japón.

Estados Unidos, en caso de superar a Brasil, se medirá al ganador del cuarto de final entre Serbia y Australia.