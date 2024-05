Bach: "Podemos esperar que llegue París con mucha confianza"

A poco más de 80 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, afirmó que los preparativos para la esperada cita olímpica van "muy bien" y que tienen plena confianza en un Comité Organizador que "está haciendo un buen trabajo".

El máximo mandatario del COI repasó toda la actualidad olímpica en una extensa entrevista concedida a 'El Món a Rac 1' del periodista catalán Jordi Basté. "Tenemos un Comité Organizador que está haciendo muy buen trabajo y está siguiendo las reformas de la agenda de los Juegos de 2020 de principio a fin, así que podemos esperar que llegue París con mucha confianza", afirmó.

Preguntado sobre lo que más le preocupa de cara a la cita olímpica, Bach incidió en su confianza en la organización. "Hay que estar pendiente de todos los detalles y no ignorar los retos y por eso tenemos confianza en el Comité Oganizador para que esté pendiente del más mínimo detalle", dijo insistiendo en que "estamos haciendo un muy buen trabajo en todos los aspectos".

París 2024 llega en un contexto geopolítico complicado con la guerra en Gaza y la amenaza por un posible atentado terrorista en la capital francesa. Posibles amenazas que no han hecho cambiar la decisión de celebrar la ceremonia inaugural al aire libre. "Las autoridades francesas se están ocupando desde hace tiempo y lo están haciendo de una forma muy meticulosa y muy profesional. Estamos recibiendo informes sobre los preparativos, están evaluando los riesgos y trabajando conjuntamente con sus colegas internacionales. Tenemos una gran confianza y podemos esperar una experiencia única al aire libre en el Sena", apuntó al respecto el presidente del COI.

"La decisión es clara, la ceremonia será en el río pero también está claro que las autoridades francesas están teniendo en cuenta todos los escenarios y los están actualizando día a día", zanjó al respecto.

Los Juegos de París serán también los del estreno de la inteligencia artificial en una cita olímpica, utilizándose entre otros, en la seguridad. Sobre esto, Bach no pudo dar detalles aunque recordó que también estará presente en otros ámbitos como la oferta de retransmisiones "con una nueva tecnología para tener una oferta más individualizada".

"Nuestros esfuerzos van más allá de los Juegos de París porque sabemos que la IA cambiará nuestro mundo y también los deportes así que queremos ser parte de este cambio y no solo el objeto", aseguró.

Sentimientos encontrados

Con París ya a la vuelta de la esquina, Bach habló también de la pasada cita olímpica en Tokio, marcada por las restricciones por la Covid. El mandatario afirmó tener "sentimientos encontrados". "Por un lado estoy muy feliz por el movimiento olímpico por haber podido celebrar los juegos incluso con condiciones de la pandemia porque si no la idea y los valores olímpicos hubiera desaparecido de la atención durante ocho años, y eso, actualmente es muy arriesgado", reconoció.

Por otro lado, recordó que "no tuvimos a toda la comunidad olímpica en los estadios, no habían seguidores... aunque esta falta de seguidores hizo la interacción entre atletas más intensa. Hubo más sentimiento de comunidad por lo que, en general, tengo muy buenos recuerdos y muchas ganas de Juegos con espectadores".

Conflictos geopolíticos

Sobre si se mantendrá la tregua olímpica con conflictos vivos como el de Gaza y Ucrania, bach explicó que "la resolución sobre la tregua olímpica es de las Naciones Unidas y eso quiere decir que está dirigida a los estados miembros y esperamos que se mantenga". "Estamos haciendo todo lo que podemos con nuestro modestos medios pero no podemos decidir sobre la paz. Estamos intentando inspirar a la gente y las autoridades con el ejemplo de los Juegos, uniendo a todos en una competición pacífica", explicó Bach.

El presidente del COI reconoció haber hablado con al menos uno de los líderes que actualmente están inmersos en alguno de los grandes conflicos, pero fue tajante afirmando que "no es mi trabajo interferir en la política".

"He hablado con muchos jefes de estado pero el COI se tiene que mantener en su papel y eso es no interferir en la política, solo cuidar de la competición olímpica y conseguir el apoyo de los gobiernos para que participen pacíficamente, algo que estamos haciendo cada día", aseguró.

Entre las decisiones que más debate han generado de cara a París está la de no permitir que atletas rusos y bielorrusos en el desfile de la ceremonia inagural, un hecho que, tal y como recordó Bach, es consecuencia de la "violación de la Carta Olímpica por parte del Comité Olímpico Ruso al anexionar federaciones deportivas que pertenecen a Ucania".

Aún así, "siguiendo nuestra tradición sabemos que no podemos castigar a los deportistas por lo que haga su gobierno y por eso hemos decidido que puedan participar individualmente, como atletas neutrales", por lo que no pueden tomar parte en un desfile de delegaciones, al no formar parte de una delegación como tal.

Respecto a si se han planteado tomar medidas similar con los atletas de Israel, Bach comentó que se trata de "una situación diferente", ya que ni el comité de Israel ni el de Palestina se han anexionado territorios que pertenezcan al otro.

En un año acabará el mandato de Thomas Bach al frente del COI y su continuidad podría ser posible solo con un cambio en la Carta Olímpica. Un hecho que no negó el mandatario aunque explicó que

Respecto al dopaje, comentó que "siempre es un desafío y siempre lo será". "Nunca llegará el momento en el que se diga que el dopaje se ha superado por lo que tendremos que convivir con ese reto", zanjó.

También fue cuestionado Thomas Bach por la frustrada candidatura olímpica entre Catalunya y Aragón para los Juegos de Invierno 2030, una ruptura que para el presidente del COI tuvo un "claro problema de unidad política". "Vimos una candidatura muy bien encarrilada con apoyo del COE y de Alejandro Blanco que hizo y fue una sopresa que Aragón saliera de la candidatura, fue desafortunado en ese momento.

Cómo no recordar esos excelentes Juegos en Barcelona, y yo más porque fueron mis primeros juegos como miembro del COI, estarán en mi memoria para siempre.

Eso lo tiene que decidir la gente de Barcelona pero estoy seguro de que no soy el único con excelentes recuerdos de esa cita