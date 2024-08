Azahara Muñoz: “Estoy orgullosa porque no me he venido abajo”

Tras las complicaciones del primer día y un resultado arisco que exigía rectificación, la golfista malagueña completó la segunda jornada con un esperanzador 3 bajo par que cortó de raíz el atisbo de mala racha. “Estoy contenta, sí, las sensaciones son muy buenas, en este campo una vuelta bajo par es un buen resultado. Empecé como una moto, con tres birdies consecutivos”, explicaba.

Azahara Muñoz encontró la fórmula para eliminar de su cabeza los pensamientos negativos y centrarse en los aspectos positivos, que por supuesto fueron mayoría en la segunda ronda: “estoy orgullosa porque no me he venido abajo. No es que ayer jugase mucho peor que hoy, sino que esta vez no ha habido golpes que me hayan penalizado de manera tan grande”.

La golfista malagueña sacó a relucir capacidad de reacción –“ha sido muy importante sobreponerme a los dos bogeys del 7 y 8 con un birdie en el 9”-, aprovechando de paso la positividad generada por la suiza Morgane Metraux, autora de una ronda de 6 bajo con una primera vuelta de 8 bajo par en 9 hoyos: “que creo que es historia. De libro, no podía hacerlo mejor. Ves que se puede hacer tan bien y eso ayuda”, aseguró la malagueña

Carlota, decepcionada

Por su parte, su compañera Carlota Ciganda vivió una jornada negra, en la que fue incapaz de reaccionar con siete bogeys que hicieron mucho daño en su vuelta. “Día duro sin duda. En la primera vuelta no he sentido que haya jugado tan mal, pero en la segunda parte no he cogido calles, he tenido que sacar la bola como podía… Son días en los que las cosas no salen”, reconocía sin tapujos la navarra.

“Llevo un mes haciendo muchos bogeys, no sé qué está pasando. Este es un campo difícil y cuesta hacer pocas. El objetivo es quedar bajo par al final del torneo, hay que seguir luchando, no queda otra”, finalizó