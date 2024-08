Azahara Muñoz: “Acabar con 'eagle' es un chute de energía para la última jornada”

“Tengo muy buenas sensaciones, he jugado bien, conseguir un buen resultado en unos Juegos me hace sentirme muy orgullosa”, declaraba a borbotones la malagueña, ansiosa por sacar a relucir todo tipo de sensaciones positivas.

Atrás quedó una primera vuelta complicada –“pateé mal en el primer hoyo, pero me sobrepuse pronto”, antes de generar las claves de su vuelta: tres birdies consecutivos entre el 10 y el 12 –“ver la bola dentro me daba mucha confianza, además con tirazos de aproximación”– y un maravilloso eagle en el hoyo 18 con un segundo golpe para el recuerdo.

"Acabar con eagle es un chute de energía para la última jornada”, reconocía con rotundidad una Azahara Muñoz reconfortada con ella misma en su mejora día a día en el torneo olímpico que le ha llevado al puesto 21.

Carlota, con un objetivo mínimo

Por su parte, con 10 sobre par tras tres rondas de competición, Carlota Ciganda sufrió una vez más desde el mismo principio de una vuelta complicada: “me fui al agua en el primer hoyo de segundo golpe y cometí doble bogey. Luego recuperé en el siguiente hoyo, pero no me he sentido cómoda en ningún momento”, aseguró la navarra.

Carlota Ciganda charla con la suiza Metraux, que sigue lider en París / RFEG

Enganchada a los resultados sobre par, la navarra Carlota Ciganda se ha puesto como objetivo para la última jornada conseguir menos de 72 golpes. El reto, relativamente sencillo en otras condiciones, se ha convertido en un imposible hasta el momento “porque no me entran los putts. Hago buenos golpes de aproximación y las dejo cerca de bandera, pero luego fallo. Y el otro caso es que pierdo calle, aunque sea por poco, y recuperar en este campo es muy difícil”, finalizó.