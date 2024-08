Attaoui: "He sufrido bastante, creo que he corrido bastante mal"

Mohamed Attaoui se ha clasificado por tiempos para la final de 800 metros de los Juegos Olímpicos de París una vez disputada la tercera serie de semifinales, en la que el atleta de Torrelavega fue cuarto con 1:43.69.

Una marca que le permite al plusmarquista español pasar a la final de este sábado, gracias a que fue uno de los dos mejores tiempos de las tres series entre los que no lograron el pase directo.

Una vez finalizada la prueba, Attaoui valoró su marca y explicó sus sensaciones: "He sufrido bastante, creo que he corrido bastante mal. Me he encontrado súper bien, de hecho he acabado la carrera y me he encontrado perfectamente, pero he corrido muy mal otra vez. En el toque de campana me pude adelantar unas plazas por el interior, pero luego me encontré un poco encerrado".

"Podría haberme salido y haber atacado falta de 300, pero sabía que no tenía que hacer eso. Los rivales de hoy eran muy duros, puede que cambiase y en los últimos 50 metros me pasaran. Y bueno, en el último 100 decía, van a pinchar y voy a poder colarme por el interior o por el exterior. Y como no veía un hueco, me tuve que abrir afuera y apretar todo posible, y meter la cabeza para ganarle a Crestan la posición y colarme en esa final", agregó.

El plusmarquista español logró el pase a la final por tiempo y no por posiciones. "Sabía que los dos tiempos iban a venir de nuestra serie, pero no quería depender de eso, quería clasificarme por posiciones. Pero bueno, una Q minúscula o una mayúscula da igual. Lo importante es estar en esa final y mañana será otra carrera y otra historia", indicó.

Al ser preguntado sobre la final, Mohamed Attaoui explicó que "va a ser brutal, el nivel que hay en el 8 ya lo habéis visto, es increíble", mientras que no pudo explicar todavía su estrategia: "Tengo que hablar con mi entrenador y ver qué planteamos".

Asimismo, el corredor nacional confesó que por la mañana le cuesta más competir: "Por las mañanas, aunque haya hecho el 1.43, me sigue costando. Me despierto a las 7 de la mañana, salgo a rodar 5 minutos, 10, para intentar despertarme un poco, pero aun eso me sigue costando. Y por las tardes, estos días, me encontré con una energía que decía, ojalá no fuese por la mañana esto".

Sobre el incidente con la botella de agua, Attaoui mostró su enfado. "Me ha cabreado un poco. Digo, joder, ¿qué más da que me des la botella? Luego ha ido por otra y me la ha dado. Pero eso fastidia en la concentración", señaló.

Por último, Mohamed Attaoui confesó que "estaba muy nervioso", pero indició que "mañana ya voy a estar muy tranquilo". En una final donde el español ve a Sedjati como el rival a batir: "Es el claro favorito".