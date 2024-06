Alerta por el calor en los Juegos: "Podría provocar el colapso de los competidores y, en el peor de los casos, la muerte"

La ciudad de París deberá superar muchos retos este verano para llevar con éxito la celebración de sus Juegos Olímpicos. El primer reto al que deberá enfrentarse será al de la seguridad, empezando por una novedosa ceremonia inaugural al aire libre, con las delegaciones navegando en embarcaciones por el Sena.

No será el único reto que deberá afrontar París, con el yihadismo o la ciberseguridad entre las principales preocupaciones. Frentes abiertos a los que se unirá también la climatología. Y es que según el informe 'Anillos de fuego: riesgos de calor en los Juegos Olímpicos de París 2024', elaborado por la Asociación Británica para el Deporte Sostenible y Atletas Líderes (British Association for Sustainable Sport and Frontrunners, BASIS) el calor extremo podría convertirse en todo un problema en la cita olímpica. Según el informe, las temperaturas podrían superar las de Tokio, que llegaron a superar los 30 grados y el 80% de humedad.

"El calor intenso en los Juegos Olímpicos de París en julio y agosto de 2024 podría provocar el colapso de los competidores y, en el peor de los casos, la muerte durante los Juegos", advierte el estudio publicado por la Asociación Británica para el Deporte Sostenible y Atletas Líderes (British Association for Sustainable Sport and Frontrunners).

"Los próximos Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina, y los casos notables de calor extremo que perjudican la salud y el disfrute de los espectáculos deportivos no han hecho más que aumentar en los años transcurridos (desde los Juegos de Tokio)", explica el informe. "El hecho de que los Juegos Olímpicos se celebran en pleno verano (boreal) significa que la amenaza de una ola de calor devastadora es muy real", afirma el estudio realizado en colaboración con la organización Climate Central, la Universidad británica de Portsmouth y 11 deportistas olímpicos.

En consecuencia, el inform propone cinco consejos para paliar la situación: una programación inteligente para evitar los momentos pico de calor, mantener a salvo a los atletas y aficionados con mejores planes de rehidratación y refrigeración, apoyar a los atletas para que se pronuncien sobre el cambio climático, impulsar la colaboración entre organismos deportivos y atletas en campañas de concienciación sobre el clima, y reevaluar el patrocinio de combustibles fósiles en el deporte.