Alcaraz: "Sería un sueño jugar en dobles en los Juegos con Rafa"

El tenista murciano aseguró que "sería un sueño" disputar el doble junto a su compatriota en los Juegos de París 2024 Confiesa haber sentido "mucha tristeza" cuando se enteró de la baja del mallorquín

Carlos Alcaraz no pierde ocasión de expresar su admiración por Rafael Nadal y en Roland Garros, que albergará el año próximo el tenis durante los Juegos de París, aseguró que "sería un sueño" disputar el doble junto a su compatriota.

"Ojalá se recupere lo antes posible. Queda un año y veremos cómo estamos los dos", afirmó el murciano, que dijo haber sentido "mucha tristeza" cuando se enteró de la baja del mallorquín.

"Como fan del tenis y de Rafa, me encanta verle jugar. Me gusta mucho ver a los mejores, aprendes cosas. Fue una mala noticia y me preguntaba qué pasaría sin él aquí. Espero que vuelva el año próximo al cien por cien", indicó

Nadal no pudo defender el título logrado el año pasado y aspirar a su décimo quinta corona en París por no haberse recuperado de los problemas físicos que tiene y aseguró que la próxima será su última temporada en el circuito, que puede acabar con los Juegos de París.