Alcaraz - Safiullin, hoy en directo: octavos de final de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024, en vivo

ALCARAZ, CONFIADO

"No me da miedo estar en los dos cuadros, es un torneo ilusionante para mi, es un sueño. Vamos a dar todo para que tengamos la energía suficiente para afrontar los dos partidos", insistió. El español aseguró que no se ha resentido de los problemas físicos que le lastraron en su anterior duelo individual contra Griekspoor.

"El dobles no es tan exigente como el individual, en los apoyos con la pierna derecha no tengo molestia, ha ido bastante correcto. Vamos a hacer todo lo que estén en nuestra mano para recuperarlo lo mejor posible y salir mañana sin dolor y sin poner en riesgo la temporada", comentó.