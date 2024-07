Alcaraz - Safiullin: horario y dónde ver por TV los octavos de final del tenis en los Juegos Olímpicos

Carlos Alcaraz sigue sin fallar en los Juegos Olímpicos. El murciano sigue compaginando su aventura en la modalidad individual y en el dobles con Rafa Nadal. Su próximo reto será en octavos de final ante Roman Safiullin. El de El Palmar ha arrancado de la mejor manera posible los juegos mostrando un buen juego ofensivo y sin exigirse al 100%.

En primera ronda batió sin ningún tipo de problemas al libanés Hady Habib por 6-3 y 6-1, ante un rival que se vio superado en todo momento. Un partido diferente al que tuvo que realizar Alcaraz en segunda ronda ante el neerlandés Griekspoor. El murciano tuvo que llegar hasta el tie-break del segundo set para confirmar su pase a tercera ronda. En la segunda manga, Carlos tuvo que sacar su mejor versión y no le dio opción al neerlandés de forzar un tercer set (6-1/7-6).

Alcaraz tuvo que ser atendido durante un cambio de pista tras notar molestias. El murciano, tras terminar el encuentro, tranquilizó a sus seguidores y afirmó que está preparado para lo que viene: "Sabemos cómo gestionarlo. Es normal lidiar con estos problemas. Creo que estaré al 100%. El calendario es exigente. Lleva acumulados muchos partidos, pero siempre va a haber problemas. Es un dolor que ya venía arrastrando y que sé cómo llevarlo y gestionar esta situación. Sabía que Griekspoor tenía mejor nivel del que había jugado en el primer set. La bola no iba tan rápida en el set y creo que me ha costado un poco más. He salvado dos break points abajo".

Roman Safiullin será el siguiente reto de Alcaraz en la modalidad de individual. Safiullin es uno de los 15 deportistas rusos que disputan los Juegos de París. A sus 26 años llega al duelo tras vencer al chileno Tabilo y al argentino Etcheverry. En estos dos partidos el ruso no ha cedido ningún set. El número 66 del ranking ATP será un rival más que difícil para el español.

Horario del Alcaraz - Safiullin

Carlos Alcaraz se medirá a Roman Safiullin en los octavos en la modalidad indivual. Lo hará el miércoles 31 de julio en un horario a confirmar por parte de la organización de París 2024.

Dónde ver el Alcaraz - Safiullin

El partido que enfrentará a Alcaraz y Safiullin se podrá seguir en directo a través de los canales de RTVE (La 1, La 2 y Teledeporte) así como online en su plataforma RTVE Play. Además, se podrá ver también en Eurosport que realiza también la cobertura de los Juegos Olímpicos en España.