Alcaraz: "Con Rafa hemos acabado jugando un gran tenis"

El español Carlos Alcaraz, que este sábado superó la primera ronda del cuadro de dobles del torneo olímpico de París 2024 junto a su compatriota Rafa Nadal, afirmó que acabaron jugando un gran tenis tras superar un primer momento de nerviosismo.

"Veníamos entrenando muy bien y la verdad es que las oportunidades que nos han dado las hemos aprovechado al máximo y al final hemos acabado jugando un gran tenis", dijo Alcaraz tras derrotar a los argentinos Máximo González y Andrés Molten por 7-6 (4) y 6-4.

Alcaraz reconoció que entró en la pista algo nervioso: "Me imponía la situación: la Philippe Chatrier llena, jugar con Rafa, mis primeras olimpiadas,... Ha sido un momento complicado de lidiar con los nervios. Conforme ha ido avanzando el partido lo he gestionado de una manera más adecuada. Al final he disfrutado".

Consideró muy positivo el acoplamiento que han logrado ambos en poco tiempo jugando juntos y dijo que espera seguir mejorando en los siguientes partidos.

Sobre todo destacó haber ganado a "una pareja muy dura, acostumbrada a jugar juntos y que ha logrado grandes cosas en dobles", lo que les obligó a "estar muy concentrado y dar lo mejor".

Alcaraz envió una felicitación a Fran Garrigós, primer medallista español en los Juegos de París tras haber logrado un bronce en judo.

"Estoy muy contento de que tengamos la primera medalla para España, enhorabuena para él, va a tener un momento muy bonito, espero que lo disfrute y que nosotros podamos seguir nuestro ritmo y sumar otra medalla", señaló.