Alcaraz y el oro olímpico: "Lo he visualizado"

Carlos Alcaraz, clasificado para la final olímpica de tenis, dijo que le separa del oro "un pasito" que, a la vez, es "una gran montaña" y que prefiere no pensar en lo que supondría enlazar la victoria en Roland Garros, Wimbledon y los Juegos.

Consciente de que solo Steffi Graf y Rafael Nadal lo han hecho, Alcaraz dijo que le encantaría poner su nombre al lado de esas dos "leyendas del deporte".

"Pero vamos a intentar no pensar en todos los datos y la estadística de lo que puedo llegar a conseguir para dar lo mejor y hacer disfrutar y sentirse orgullosos a todos lo españoles", apuntó tras derrotar en semifinales al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-1 y 6-1.

El otro finalista será el ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic y el italiano Lorenzo Musetti. "Ambos están jugando a un nivel muy bueno. Djokovic siempre es favorito y Lorenzo está teniendo varios meses muy buenos. Quien gane se merece estar en esa final y tendré que jugar a mi cien por cien si quiero ganar la medalla de oro", añadió.

El número dos del mundo admitió que lleva "una semana muy intensa, con muchas emociones" que le ha pasado factura. "Hoy me he encontrado muy bien físicamente, pero los días anteriores hubo un momento de bajón. Cuando sientes el bajón físico cuesta disfrutar del momento. Tenemos claro lo que hay que hacer", apuntó.

Alcaraz dijo que su plan para la víspera de la final es "entrenar 30 o 40 minutitos" de forma ligera "para coger sensaciones". Para "que no se me olvide jugar al tenis", apostilló. "Pero estaremos muy concentrados en descansar y en estar a nuestro 100%. El domingo veremos", añadió.

Enfocado únicamente en el tenis

Alcaraz no ha podido asistir a otros deportes de los Juegos, aunque le habría encantado. "Me ha sido imposible, pero estamos aquí por un objetivo y ahora hay que intentar ganar una medalla para nuestro país. Obviamente, me lo he imaginado, lo he pensado, lo he visualizado y es algo que me anima y me da energía para seguir avanzando. Sería algo muy grande", señaló.

Vivir en la Villa, apuntó, "está siendo diferente a lo acostumbrado". "Obviamente, no es como cualquier otro torneo. Todo se vive de manera diferente, pero ilusionante por convivir con deportistas de otros ámbitos. Pero el descanso, la comida, los horarios... lidiar con eso no es sencillo, pero aquí estamos y con ilusión".

Alcaraz comentó que si gana el oro es probable que se tatúe los aros olímpicos. "Si gano el domingo, veremos, lo más seguro es que sí, pero queda un pasito. Queda un partido que es una gran montaña", indicó.