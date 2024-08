Águeda Marqués: "No sabía ni el tiempo que había hecho ni cómo había quedado"

La segoviana Águeda Marqués, clasificada para la final de los 1.500 de los Juegos Olímpicos de París 2024, reconoció que durante la semifinal "no sabía ni el tiempo que había hecho ni cómo había quedado".

"Además en un momento de la carrera no sabía ni cuanto me quedaba para llegar a meta. Pero he dicho, hoy lo doy todo, por mis narices que hoy me muero. No sabía que era sexta", explicó en la zona mixta del estadio de Saint Denis tras su clasificación.

"Cuando he llegado me he tirado al suelo, he visto la pantalla y he dicho, ¡no sexta¡. No me lo puedo creer. Para mí es el sueño de mi vida. Hay muy pocas oportunidades como esta. No puedo creerme que haya salido y que todo el trabajo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo haya dado sus frutos", comentó Águeda Marqués, que se alegró también por su equipo de trabajo, por la gente que le ha apoyado y por su pareja, el ochocentista Adrián Ben.

Reconoció que estaba sorprendida por lo bien que había respondido tras tener que pasar por la repesca para estar en semifinales. "Para mí suponía un reto personal", admitió la atleta segoviana, quien incidió en que le creaba "mucha incertidumbre" esta carrera a este nivel después de haber pasado por otras dos.

Además, manifestó que había "dormido fatal" y "me he echado una siesta de las que te levantas después de toda la noche sin dormir, me he tomado tres mil cafés", afirmó Águeda Marqués, quien destacó también la importancia que había tenido la adrenalina que le ha generado entrar en un estadio tan abrumador. "Ha sido algo único que no había vivido nunca y he disfrutado más que una niña pequeña", apostilló.

Aseguró que le da "rabia" que Esther Guerrero, que llegó séptima, no hubiera podido entrar en la final. "Sé que ella lo pelea mucho, y ojalá que todas hubiéramos estado juntas en la final, pero está muy caro", indicó.

También resaltó que Marta Pérez, que pese a no entrar en la final, batió el récord de España, había estado "espectacular. "Me alegro un montón por ella, es que es un marcón, 3:57, ha destronado a Natalia (Rodríguez). Es increíble. Me alegro que el 1.500 esté en su apogeo ahora mismo", declaró.

En cuanto a su pareja, Adrián Ben, admitió que le daba "rabia" que no hubiera superado la repesca de su prueba, los 800. "Ha demostrado que es un ochocentista excepcional. Es superprofesional. Sé que en un futuro el atletismo se lo va a devolver. Me alegro de darle esta alegría porque se que se va a poner supercontento por mí", aseguró.