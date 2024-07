Achraf consigue lo que el PSG siempre le negó a Mbappé

Los Juegos Olímpicos han sido objeto de debate durante toda la temporada en el Paris Saint-Germain. Francia acoge la enorme cita deportiva y muchos futbolistas del equipo galo querían representar a sus respectivos países. Uno de ellos, Kylian Mbappé, que la temporada 2024-25 vestirá la camiseta del Real Madrid después de firmar como agente libre.

En este caso, al no ser considerado un torneo de 'fecha FIFA', los clubes deben autorizar expresamente a sus jugadores para poder participar en los Juegos Olímpicos. En el caso del delantero de Bondy, no podrá apoyar al equipo dirigido por Thierry Henry sobre el campo porque el Real Madrid no le da permiso.

Seguramente, el PSG tampoco habría cedido con Kylian Mbappé, aunque su presencia en los Juegos fue uno de los temas 'calientes' durante las negociaciones de su posible renovación. Al no alargar su continuidad en el Parque de los Príncipes, la decisión ya no depende del equipo de Luis Enrique.

LUZ VERDE PARA ACHRAF

En este sentido, el PSG sí que tenía poder de decisión con Achraf Hakimi. El defensor de 25 años tenía muchas ganas de ayudar a Marruecos en la cita olímpica. Especialmente, tras el fracaso en la Copa África, donde cayeron eliminados en octavos de final ante Sudáfrica (0-2), pese a ser una de las favoritas en el torneo que se celebró en Costa de Marfil hace unos meses.

Achraf Hakimi, uno de los mejores laterales de Europa / EFE

A diferencia de las intenciones que tenían con Mbappé, el PSG sí que ha dado su brazo a torcer con el marroquí por varios motivos, según informa 'Le Parisien'. Warren Zaïre-Emery o Bradley Barcola, entre otros, también han visto como el club les cerraba la puerta a estar en los Juegos Olímpicos.

LOS MOTIVOS DEL 'DETALLE'

Tras largas negociaciones con el PSG, la federación marroquí ha conseguido el 'sÍ' del cuadro parisino. Una de las claves, a diferencia de los futbolistas franceses mencionados, es que no tiene ningún otro torneo por disputar con Marruecos este verano. Sus compañeros de equipo están jugando la Eurocopa en Alemania bajo las órdenes de Didier Deschamps, y participar también en los Juegos Olímpicos sería una carga de partidos demasiado alta.

Hakimi, durante un duelo con Marruecos / efe

Lo último que quieren en París es comprometer el inicio de una temporada 2024-25 ilusionante y que significará el segundo paso de la 'era Luis Enrique' en la capital gala. De este modo, permitir que Achraf pueda entrar en la convocatoria de Marruecos es un gesto del club hacia el jugador para agradecer su compromiso en los últimos años. Sin duda, con Hakimi, Marruecos tiene más motivos para ilusionarse con dar la sorpresa en París y quitarse la espina de la Copa África.