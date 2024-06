30 días para los Juegos de París: ¿Qué pasará con Rusia y Bielorrusia?

Los Juegos Olímpicos de París están ya a la vuelta de la esquina y este miércoles faltan tan solo 30 días hasta la revolucionaria ceremonia inaugural que tendrá lugar a orillas del Río Sena si es que los imponderables o las amenazas no obligan a recuperar una 'Opción B' en Saint-Denis que está prevista tal y como han admitido Tony Estanguet (presidente del Comité Organizador) y Amélie Oudéa-Castéra (Ministra de Deportes).

La política volverá a emponzoñar la gran fiesta del deporte mundial, precisamente lo contrario de lo que pergeñó a finales del Siglo XIX el Barón Pierre de Coubertin, alma mater de los Juegos Olímpicos de la era moderna en analogía a los de la Antigua Grecia.

Los temas extradeportivos han marcado los Juegos a lo largo de los años, con dos macro boicots como momentos más arduos. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética lideró y prácticamente obligó a sus países satélites a no participar en los Juegos de Los Ángeles 1984 como respuesta al boicot estadounidense y de toda la Commonwealth a Moscú 1980.

Otros momentos importantes fueron el boicot de 26 países africanos más Guyana e Irak como protesta por un partido de rugby de los ‘All Blacks’ en Sudáfrica en pleno 'apartheid' con Diederichs en la presidencia. O el triple de Roma 1960: España, Suiza y Holanda por la invasión soviética de Hungría; Egipto, Irak y Líbano por la intervención francobritánica en la crisis de Suez; y China por la presencia de Taiwán.

¿Estará en París la tenis bielorrusa Aryna Sabalenka? / EFE

Son algunos ejemplos de una circunstancia que se vivirá en París 2024, aunque de modo inverso. En esta ocasión será el propio Comité Olímpico Internacional (COI) el que impedirá la participación a los atletas de Rusia y Bielorrusia por la guerra que mantiene el primero con supuesta ayuda del segundo.

El COI ha anunciado que 14 rusos y 11 bielorrusos podrán participar como neutrales, sin himno ni bandera. El único caso análogo sería la expulsión de la UEFA a la extinta Yugoslavia de la Eurocopa de 1992 que provocó la llamada a última hora de una Dinamarca que cambió la playa por el título.

El principal problema es de esta medida es su arbitrariedad. ¿Por qué 25 atletas sí y el resto no? Pues prohíban a todos los atletas de estos dos países su presencia en los Juegos o abran la puerta a todos. Otra pregunta... ¿cómo es posible que Bielorrusia sea excluida al mismo nivel que Rusia?

¿Por qué por ejemplo Medvedev y Rubliov pueden jugar con normalidad a tenis, por qué Bobrovski está luchando por la Stanley Cup en la NHL con Florida Panthers y los atletas siguen vetados por un tema personal de Sebastian Coe, presidente de World Athletics, lord y ex parlamentario británico? ¿Por qué no se toma ninguna medida contra Israel? ¿Por qué Estados Unidos sí puede bombardear Yemen? ¿Por qué Birmania realizó una limpieza étnica contra los Rohingwa sin respuesta alguna del COI? Por no hablar de la invasión de Estados Unidos en Irak en 2017. 'Silencio stampa'.

La nadadora rusa Yulia Efimova no estará en París / EFE

La realidad es que el COI ha vuelto a exhibir una de sus mejores habilidades: ponerse de perfil. Por un lado, su presidente Thomas Bach pasará a la historia por permitir la presencia de algunos atletas de estos dos países mientras otras organizaciones como World Athletics se mantienen inflexibles; por otro, habrá admitido en parte las quejas y las peticiones de los agredidos hasta conseguir que la presencia de ambos países sea testimonial.

Por ejemplo, a finales de la semana pasada se anunció que podría participar la nadadora rusa Yulia Efimova, triple medallista olímpica y hexcampeona mundial. ¿En base a qué criterio se le concede este estatus para que sea neutral? ¿Por qué ella sí y, por ejemplo, Kliment Kolesnikov o Yevgenia Chikunova no? ¿Por qué los tenistas Medvedev y Rubliov sí y los atletas no? Por cierto, que la bracista chechena tampoco estará, al no conseguir las mínimas ni en 100 ni en 200 en el Campeonato de Bahamas.