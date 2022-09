El 'Pay Later' de Apple podría retrasarse por "desafíos técnicos"

Prometieron que saldría tan pronto fuera lanzado iOS 16 Sin embargo, finalmente no llegó a los móviles de los Estados Unidos

Apple Pay Later podría no llegar hasta la primavera de 2023 de acuerdo con una información de Mark Gurman que ha recogido Engadget. Uno de los 'highlights' de la presentación de Apple en el WWDC 2022 fue su "buy now, pay later" y aseguró en ese momento que llegaría con iOS 16, pero la nueva versión de iOS lleva dos semanas lanzada sin que haya ni rastro de la funcionalidades 'Pay Later' que prometió Apple. Eso sí, es algo que solo iba a llegar en EE. UU., donde tampoco están pudiendo disfrutar de ello.

De acuerdo con la web de Apple, esta funcionalidad llegará "en una futura actualización" mientras que otras funciones que se añadirán post-lanzamiento de iOS 16 presentan que saldrán "más adelante este año." Gurman cree que esto se debe a que Apple no sabe cuándo estará listo Pay Later. De hecho, todo apunta a que sea más que posible que llegue con la versión de iOS 16.4 en 2023. Asimismo señala que ha habido "desafíos técnicos" que le han imposibilitado habilitar esta función a la compañía.

La empresa lleva más de un año trabajando en esta función. La empresa ha trabajado muy fuerte creando otras empresas destinadas a asegurarse que los compradores tienen crédito y que merece la pena permitir la compra con cero intereses. Esto demuestra que Apple podría apostar por el apartado financiero en los próximos años.