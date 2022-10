Nuevos iPad: características y precio

No ha habido una gran reforma en su hardware Pero su precio ha aumentado exponencialmente

Apple ha presentado hoy su nueva gama de iPad, a la que ha querido dar un toque novedoso y colorido pero que ha dejado a muchos fanáticos con un amargo sabor de boca debido a sus prestaciones.

Su pantalla promete una calidad deslumbrante con una resolución de 2360x1640 true tone con el nada desdeñable brillo de 500 nits.

Apple vuelve a diferenciar claramente entre iPad y iPad Pro. Este modelo lleva inserto el chip A14 Bionic, un terminal de hace dos generaciones, concretamente era el que portaba el iPhone 12. De esta manera, algunos usuarios no han estado del todo contentos con el hardware que porta. El TouchID ha sido desplazado al botón de desbloqueo en uno de los laterales.

We’re excited to introduce our most advanced iPad lineup yet! iPad has major updates, and M2 supercharges iPad Pro’s performance to help unleash your creativity and enhance productivity. Looking forward to seeing what our users will create! https://t.co/POT5Kd6sTM