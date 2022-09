Los nuevos AirPods Pro sufren problemas aleatorios de conexión

Parece que el hardware de Apple está dando problemas en esta ocasión No obstante, es algo solucionable a través de una actualización

De acuerdo con la comunidad del medio estadounidense "MacRumors", se están reportando problemas de conexión en los nuevos AirPods Pro. Así, muchos usuarios ven como en su iPhone o iPad aparecen los cascos como conectados cuando realmente no se reproduce audio. Los informes sugieren asimismo que estos errores no son comunes y que no están causados por algo específico, pero Apple está trabaajndo en solucionarlo.

Aun así, estos usuarios ven como su teléfono desconecta automáticamente los cascos y les deja sin servicio en medio de la utilización de los mismos. En cualquier caso parece un problema de software que se puede solucionar a través de una actualización.

Estos problemas no son totalmente exclusivos de los nuevos AirPods Pro, sino que los clientes de los AirPods Pro originales que se lanzaron en 2019 han advertido problemas similares en el pasado. Muchos usuarios se han sentido bastante frustrados al usar estos nuevos AirPods ya que de hecho, no solucionan los problemas de conectividad con los que cuenta la compañía desde hace tres años con el lanzamiento del modelo original.