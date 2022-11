iPhone, iPad, MacBook: Dónde encontrar más baratos los productos de Apple por el Black Friday

Encontrar descuentos en los productos de Apple se convierte en algo complicado El Apple Watch es el producto rebajado que ha sido más fácil de encontrar

Los productos de Apple son los más codiciados durante el Black Friday. No es para menos, debido a la calidad que acostumbran a traer este tipo de productos. Sin embargo, lo normal suele ser encontrarse con que no vas a ver ningún descuento de Apple. Al menos, no durante el Black Friday, donde si ves alguno es por parte de las empresas minoristas que los venden, haciendo que los descuentos sean muy pequeñitos.

¿Por qué? Bueno, básicamente porque la compañía tiene un sistema de ofertas especialmente destinado a desmarcarse del resto de marcas comerciales que le hacen competencia. Esta búsqueda de hacerlo diferente nos hace ver cómo es bastante difícil encontrar descuentos de la marca durante el Black Friday.

Aun así podemos encontrar productos a precios rebajados. En Amazon podemos encontrar los iPhone rebajados muy ligeramente. Sin embargo, encontrar el resto de productos resulta casi imposible, salvo en el caso del Apple Watch que cuenta con un descuento del 30%, algo nada desdeñable si tenemos en cuenta que es rara avis ver este tipo de descuentos en la marca.