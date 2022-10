iOS 17 podría traer un nuevo rediseño para la aplicación de mensajes del iPhone

Lo cierto es que la aplicación necesita un lavado de cara La aplicación podría tener una nueva pantalla de inicio

Un conocido filtrador de Twitter que se mantiene en el anonimato y se hace llamar Majin Bu ha traído nueva información sobre iOS 17. Hasta el momento había estado centrándose en la filtración de fundas de iPhone y iPad Mini antes de sus lanzamientos. Ahora habla de una versión totalmente renovada de la aplicación Mensajes de iOS, la cual lleva teniendo la misma forma desde iOS 7.

El rediseño vendrá junto con el lanzamiento del esperado auricular de realidad aumentada de Apple. El auricular no será como el de Facebook, sino que se centrará en potenciar la comunicación. De esta manera, es posible que también aparezca la aplicación de Mensajes totalmente rediseñada para unificar la visión de lo importante que es la comunicación para la compañía de Cupertino. A pesar de ello, parece que la filtración podría carecer de información realmente fiable..

"Según mi fuente, Apple está trabajando en una nueva versión de iMessage completamente renovada. Nueva casa, salas de chat, videoclips y nuevas funciones de chat en AR. Debería ser lanzado el próximo año junto con el nuevo auricular" explicaba el usuario de Twitter.

According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX