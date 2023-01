Honor competirá con un nuevo plegable frente al Samsung Galaxy Fold

El Honor Magic Vs estará presente en el Mobile World Congress El teléfono ya está disponible en China

Honor ha anunciado que llevará a cabo un evento de lanzamiento global en el MWC 2023 el 27 de febrero a las 13:30 horas (CET).

La compañía ha confirmado que el teléfono plegable Honor Magic Vs estará presente ese día por lo que las cosas se van a poner muy interesantes en el mercado de los teléfonos plegables. El Magic Vs no es un secreto para nadie, ya que se presentó a finales de noviembre de 2022. Sin embargo, como muchos teléfonos asiáticos, esto se limitó solo a China, por lo que todavía no ha hecho su desembarco a nivel global.

En esta ocasión, parece que definitivamente sí que nos lo vamos a encontrar en España, de hecho va a ser aquí, en Barcelona, donde se presente este teléfono. No sabemos muy bien si mantendrá el mismo hardware que la versión china, pero está claro que tendrá una pantalla OLED externa de 6,45 pulgadas a 120Hz y un panel OLED plegable de 7,9 pulgadas a 90Hz. Además, tendrá compatibilidad con los pen y podremos disfrutarlo en breve.

Todavía muchos usuarios se mantienen bastante escépticos sobre el valor que podría tener