Apple podría dejar de vender iPhone en Europa si no cambia esta característica

Si limita la velocidad de carga, en Europa se dejarán de vender El organismo quiere que este parámetro sea igual para todos

Apple se ha metido en un problema muy grande ella solita. Sabemos que en Europa será obligatorio el uso de la conexión USB-C para finales de 2024, motivo por el cual la compañía tendrá que replantear el diseño de sus iPhone para adaptarse a la normativa. Sin embargo, también se sabe que Apple quería introducir una forma de limitar la velocidad de carga en dispositivos que no recibieran su certificación. ¿Qué hará la UE al respecto?

El problema de la limitación de la velocidad de carga para Apple

TechRadar ha publicado un artículo en el que hablan de este tema: la Unión Europa ha explicado a Apple que si se incorporan esas limitaciones en el diseño final de sus futuros iPhone, estos móviles dejarán de venderse en los países de su ámbito. Thierry Breton, comisario de industria de la UE, tiene claro que esto es una vulneración de su política.

"Los dispositivos que no cumplan con los requisitos de cargas uniformes no se venderán en el mercado de la UE", aseguró el dignatario europeo a Apple a través de una carta. De esta forma, la marca de la manzana tendrá que volver a replantear el diseño de estos puertos con los que buscaba limitar la velocidad de carga en caso de no ser 'certificados' por sus expertos.

Si no modifica este diseño, Apple no podrá vender sus futuros iPhone en Europa, siendo uno de los mercados más importantes a nivel mundial.