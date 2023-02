Apple no lanzará un nuevo Mac Studio debido a su parecido con el Mac Pro

La compañía no tiene muy claro dónde colocar en el organigrama al Mac Studio Lo cierto es que es realmente parecido al Mac Pro

Malas noticias para los fanáticos del Mac Studio, es posible que no volvamos a ver en un tiempo cercano el lanzamiento de un producto de esta gama, en buena medida tal y como explica Mark Gurman se debe a que no tiene mucho sentido lanzarlo.

Mark Gurman lo explicaba claramente en su boletín Power On de Bloomberg:

"No creo que se lance un Mac Studio en el futuro cercano. El próximo Mac Pro es muy similar en funcionalidad con el Mac Studio y añade el chip M2 Ultra, por lo que no tiene sentido para Apple ofrercer un M2 Ultra Mac Studio y un M2 Ultra Mac Pro al mismo tiempo ya que se solaparían. Es más normal que Apple no vuelva a actualizar el Mac Studio o que se espere unas cuantas generaciones hasta el lanzamiento del M3 o el M4. En ese punto, la compañía será capaz de diferenciar mejor ambos productos".

El Mac Studio era un ordenador increíblemente pequeño pero tan potente que asustaba. Así, incorporaba un hardware brutal con unas prestaciones increíbles que permitían que el ordenador funcionara realmente bien y no ocupara prácticamente nada. Además, estaba pensado para creadores de contenido y editores de audio y vídeo.