Apple estaría probando un Mac Pro que es una auténtica bestia: 48 núcleos y 256GB de memoria RAM

El Mac Pro sigue siendo una excepción dentro de la marca, ya que no cuenta con procesadores Silicon, sino que está potenciado por Intel. Ahora, un nuevo informe de Bloomberg parece apuntar a que Apple estaría trabajando en una auténtica bestia. Como no podría ser de otra manera, el infalible Mark Gurman en su boletín Power On está detrás de esta información.

Según él, Apple está preparando versiones actualizadas del MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, el Mac mini y el nuevo Mac Pro. En cuanto a los nuevos modelos de MacBook Pro, Gurman asegura que los nuevos modelos de MacBook Pro llevarán chips M2 Pro y M2 Max: "Me han dicho que estos portátiles vendrán en configuraciones M2 Pro y M2 Max. El M2 Max tendrá 12 núcleos de CPU -compuestos por 8 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia- y 38 núcleos gráficos"

El Mac Pro sería impresionante, ya que tendría opciones de 24 y 48 núcleos de CPU y 76 y 152 núcleos de GPU junto con hasta 256GB de memoria RAM. Ya estarían probando activamente un procesador de 24 núcleos, 75 núcleos gráficos y 192GB de RAM que estaría dando muy buenos resultados ejecutando macOS Ventura 13.3.

Mientras que los MacBook Pro y Mac Mini podrían llegar antes de finales de año mientras que el Mac Pro llegaría en 2023.