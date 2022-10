Apple confirma la llegada de los USB-C a sus iPhone 15

Greg Joswiak lo ha confirmado en una entrevista al Wall Street Journal Están obligados por la legislación de la UE

Apple va a adoptar el puerto USB-C para los iPhones, abandonando por fin el problemático y poco adaptable cable lightning. Al menos eso ha asegurado Greg Joswiak en una entrevista para el Wall Street Journal como recogen desde Digital Trends. Así, el Vicepresidente Senior de Marketing de la empresa ha explicado que va a cumplir con la decisión de la UE de que los productos móviles tengan obligatoriamente un puerto USB-C. Eso sí, no parecen muy contentos, sobre todo después de que llevan años intentando defender su estándar por encima del USB.

"Obviamente, tendremos que cumplir. No tenemos otra opción, como hacemos en todo el mundo, para cumplir con las leyes locales. Pero creemos que el enfoque habría sido mejor ambientalmente, y mejor para nuestros clientes el no tener un gobierno ser tan prescriptivo", agregó lanzando un dardo envenenado a la capacidad legisladora que tiene la UE. De esta manera, parece que no han encajado bien el golpe de que finalmente se estandarice el uso de los USB-C. Los cuales además, han demostrado un rendimiento mucho mejor.

Curiosamente, el ejecutivo de Apple no llegó a conformar cuándo exactamente vamos a ver los primeros iPhones con puerto USB-C. Es de esperar que lo hagan sobre la campana es decir, cuando se acerque el año 2024.