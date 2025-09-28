EEUU
Al menos un muerto y diez heridos tras un tiroteo en una iglesia de Michigan
Dos personas se encuentran en estado crítico, según el Departamento de Policía de Grand Blanc, que ha confirmado además que el tirador ha fallecido también.
EP
Al menos una persona ha muerto y diez más han resultado heridastras un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan (EEUU). El templo cristiano estaría en llamas.
Entre las víctimas hay una persona fallecida y dos personas más en estado crítico, según el Departamento de Policía de Grand Blanc, que ha confirmado además que el tirador ha fallecido también.
"Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", publicó en un primer momento la Policía en su página en Facebook.
Además, informó de que "la iglesia sufre un incendio activo", ahora controlado, y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han instado al resto de la población.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha subrayado que cualquier tipo de violencia es "inaceptable" tras saber del incidente. "Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc", ha publicado Whitmer en X.
La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La razón por la que Santi Cañizares se casa con una mujer catalana tras solo cuatro meses de relación
- Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
- Petón alza la voz contra el Real Madrid por la no expulsión de Sorloth: 'Vamos a vivir un debate
- Quién es la novia de Marc Márquez: una influencer catalana que tenía miedo a la fama
- Vida privada de Sergio Busquets: Así son la pareja, hijos e inversiones de 'Busi
- La Revuelta', en horas críticas
- Alessandro Lequio, en el punto de mira tras la confesión de una expareja: 'Había una rejilla en el techo