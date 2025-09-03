Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Los bomberos hablan de varios muertos y heridos, a falta del primer balance oficial de víctimas

Imagen de archivo de un funicular en Lisboa.

Imagen de archivo de un funicular en Lisboa. / EP

O. González / J. L. Escudero / A. Pérez

Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.

Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.

