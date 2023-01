El plan de la UE para frenar el brote de Covid-19 registrado en China

El país asiático está haciendo frente a un contagio masivo después de levantar las restricciones

La Unión Europea ha ofrecido a China vacunas gratuitas contra el virus de la COVID-19 para ayudar al país asiático a hacer frente al brote masivo que están registrando las autoridades chinas tras levantar las restricciones.

La iniciativa de la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, se habría realizado en los últimos días, antes de una reunión de la Comisión Sanitaria de la UE, con el objetivo de organizar una respuesta europea a la ola de infecciones, según han explicado varios funcionarios al periódico 'Financial Times'.

La comisaria Kyriakides se habría acercado así a sus homólogos chinos, que no habrían dado por el momento ninguna respuesta a la oferta, según la fuente consultada por el citado diario.

Global health threats require transparency, solidarity and coordinated approaches across borders.



We need to work together to address the impacts of #COVID19 situation in China.



The 🇪🇺 stands ready to offer its support, including public health expertise and vaccine donations.