La UE dice que asesinato de líder afgana Mursal Nabizada ilustra la grave situación de seguridad

La exdiputada del Parlamento afgano fue asesinada en su domicilio el domingo

La Unión Europea (UE) indicó este lunes que el asesinato de la líder afgana Mursal Nabizada muestra la “grave situación” de seguridad a la que se enfrenta la población en Afganistán y, especialmente, las mujeres.

“Mursal Nabizada, exdiputada del Parlamento afgano, fue asesinada en su domicilio el domingo. Su muerte es un brutal recordatorio de la grave situación de la población y de las amenazas a la seguridad, especialmente para las mujeres”, afirmó a través de su cuenta en Twitter Nabila Massrali, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

La portavoz aseguró que la UE da su pésame a la familia de la fallecida y confió en la pronta recuperación de las personas heridas en el ataque.

Nabizada, antigua diputada del Parlamento afgano durante el gobierno previo a la llegada al poder de los talibanes, murió tiroteada junto a su guardaespaldas este domingo en un ataque cometido por individuos no identificados en su casa, en el área de Ahmad Shah Baba, en Kabul.

Mursal Nabizada, former member of the Afghan parliament, was killed in her home on Sunday. Her death is a brutal reminder of the dire situation for the 🇦🇫 people & the security threats, esp. for women.🇪🇺 offers condolences to her family and wishes a quick recovery to the injured.