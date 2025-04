Trump carga de nuevo contra Zelenski: "Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado de nuevo contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por su postura en contra de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y le ha reprochado que si quería conservar la península debería haber luchado por ella hace once años, cuando fue anexada por Moscú "sin un solo disparo". "Nadie le pide a Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso, pero si la quiere, ¿por qué no lucharon por ella hace once años cuando fue entregada a Rusia sin un solo disparo", ha manifestado Trump en un mensaje de Truth Social, su propia red social, aludiendo a declaraciones de Zelenski sobre su negativa a ceder Crimea.

El reconocimiento de Crimea como territorio de Rusia se ha tornado como uno de los aspectos que probablemente deba aceptar Ucrania a cambio de un acuerdo de paz que acabe con la guerra iniciada en febrero de 2022. Sin embargo, Zelenski ha aseverado recientemente que Ucrania "no reconocerá legalmente la ocupación" rusa. "Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente (de Estados Unidos) Barack Hussein Obama, y ni siquiera es un punto de discusión", ha añadido Trump, que recuerda que ya en el pasado la península albergaba bases submarinas rusas.

Así, el presidente estadounidense ha lamentado que esta postura del líder ucraniano es "incendiaria" y "dificulta la resolución de esta guerra". "La situación de Ucrania es desesperada: puede lograr la paz o puede luchar durante otros tres años antes de perder todo el país", ha advertido Trump, que ya en el pasado se expresó en estos términos amenazantes contra Kiev. Finalmente, el inquilino de la Casa Blanca ha rechazado tener "nada que ver" con Rusia, pero sí que tiene el "deseo" de salvar las vidas de los 5.000 militares que semanalmente mueren "sin motivo alguno" en este conflicto. Es por esto que ha instado a Zelenski a colaborar para alcanzar un acuerdo.

"Estamos muy cerca de un acuerdo, pero el hombre sin cartas que quiere jugar debería, por fin, lograrlo. Espero poder ayudar a Ucrania y a Rusia a salir de este completo y total desastre que jamás habría comenzado si yo fuera presidente", ha remachado Trump, repitiendo de nuevo uno de sus lemas más repetidos respecto a la guerra. La guerra en Ucrania estalló a finales de febrero de 2022 cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, dio la orden de invadir a su país vecino. Rusia avanzó con contundencia en los primeros compases de la guerra, pero después las líneas de frente han quedado estancadas y sin apenas novedades a la espera de una acuerdo de paz que ahora parece cada vez más cercano.

Trump, por su parte, se ha erigido desde el inicio del conflicto como el claro pacificador, asegurando incluso ser capaz de ponerle fin con apenas una llamada a Putin y a Zelenski. Desde su regreso a la Casa Blanca, el acuerdo de paz entre Moscú y Kiev parece más cercano, si bien es cierto que ha recrudecido el discurso contra Zelenski, a quien incluso llega a acusar de haber iniciado la guerra.