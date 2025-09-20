Guerra en Ucrania
Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informa de que la ofensiva de Rusia ha causado la muerte de al menos tres personas y ha dejado "docenas de heridos"
EFE
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un "ataque masivo" ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.
"Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", escribió Zelenski en su canal de Telegram.
"El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles", señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.
"Por ahora hay registradas docenas de heridos", comentó Zelenski sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.
"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta internacional fuerte" ante este comportamiento ruso.
El jefe de Estado ucraniano también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania con ayuda internacional y ampliar las sanciones contra Rusia.
- Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad
- Ni rastas ni rapado: Así luce hoy Henrik Larsson, el delantero sueco del Barça de Rijkaard y Ronaldinho
- El impactante declive físico de Usain Bolt tras retirarse: 'Me quedo sin aliento cuando subo las escaleras
- La Seguridad Social revoluciona la jubilación: así cambiará el cálculo de tu pensión a partir de 2026
- Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones
- Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López
- Quién es Ada Lluch, la 'influencer' catalana afín a la extrema derecha que se fotografía con Donald Trump: 'Por favor hombres, protegednos
- Ester Expósito y Mirela Balić se sinceran en 'La Revuelta' y exponen su vida sexual en el último mes: 'Madre mía, las matemáticas