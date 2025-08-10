Ucrania ataca una enorme refinería en Sarátov

El Estado mayor del Ejército ucraniano ha confirmado este domingo un ataque con drones contra la refinería rusa de Sarátov, a unos 700 kilómetros de la frontera, que habían avanzado canales de Telegram ucranianos. "Como resultado del impacto de drones en las instalaciones de la empresa se registraron explosiones y un incendio", escribió la institución castrense en Facebook.

"La refinería de crudo de Sarátov es una de las infraestructuras de combustible clave de la Federación Rusa, implicada en el suministro de derivados del petróleo a las fuerzas de ocupación. Su capacidad de refinado anual es de hasta siete millones de toneladas de crudo", agregó.

El Estado mayor del Ejército resaltó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania seguirán actuando de forma sistemática para reducir el potencial económico-militar del enemigo para obligarle a frenar la guerra y agregó que cada ataque en territorio ruso acerca más la posibilidad de una "paz justa".

Un fallecido

Las autoridades locales rusas informaron este domingo de que una persona murió en la región de Sarátov, donde algunos drones ucranianos impactaron contra un edificio de viviendas y una planta industrial, según explicó el gobernador, Román Busarguin, en Telegram.

En otro punto de la geografía rusa, drones ucranianos atacaron este domingo una refinería situada en la región rusa de Komi (norte), a unos 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Según informan canales de Telegram, la refinería se encuentra en la ciudad de Ujtá -a más de 1.500 kilómetros de Moscú-, lo que ha obligado a la policía a evacuar un centro comercial.

Las autoridades de Komi, que ha sido atacada por primera vez desde el comienzo de la guerra, negaron que se hayan producido daños personales. En total, Kiev atacó desde anoche territorio ruso con 162 drones de ala fija, según informó el Ministerio de Defensa en su parte vespertino.