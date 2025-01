Trump plantea "limpiar" Gaza y trasladar palestinos a Egipto y Jordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este sábado una iniciativa para "limpiar" Gaza y que Egipto y Jordania acojan a los palestinos de ese territorio como una forma de alcanzar la paz en Oriente Medio. "Hablamos de un millón y medio de personas, y simplemente limpiaremos todo eso", ha dicho Trump a los periodistas, refiriéndose a Gaza como un "sitio de demolición". La medida, ha subrayado el presidente norteamericano, podría ser "temporal o a largo plazo".

Trump ha explicado que ha conversado con el rey Abdalá II de Jordania y que espera hablar también este domingo con el presidente egipcio, Abdel Fata al Sisi. "Me gustaría que Egipto tome gente y me gustaría que Jordania tome gente", ha declarado Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido ya desplazados, algunos de ellos varias veces, debido a la guerra en la Franja de Gaza iniciada por el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre de 2023.

Aplauso desde Israel

El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha saludado este domingo la propuesta del presidente de Estados Unidos y se ha mostrado a favor de "ayudarles a encontrar otros lugares donde empezar una vida mejor". "Es una excelente idea, después de años de glorificar el terrorismo, (los palestinos) podrán establecer nuevas y buenas vidas en otros lugares", ha dicho Smotrich en un comunicado.

"Durante años, los políticos han propuesto soluciones inviables, como dividir la tierra y crear un Estado palestino, lo que ponía en peligro la existencia y la seguridad del único Estado judío del mundo", ha agregado el ministro, cuyo partido forma parte esencial del gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu.

"Solo un pensamiento original con nuevas soluciones aportará una solución de paz y seguridad. Trabajaré, con la ayuda de Dios, con el primer ministro y el gabinete para garantizar que haya un plan operativo para implementarlo lo antes posible", ha concluido Smotrich.