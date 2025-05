Trump llama "loco" a Putin tras el mayor ataque en Ucrania

La alianza de Donald Trump y Vladímir Putin se resquebraja. El presidente de Estados Unidos ha llamado a su homólogo ruso “loco”, tras el mayor ataque aéreo de Moscú contra Ucrania el fin de semana. En declaraciones a los medios, ha añadido que “no está contento” con esta clase de ofensiva y que está considerando mayores sanciones.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha sucedido”, ha publicado en la plataforma Truth Social. “Se ha vuelto completamente LOCO. Está matando innecesariamente a mucha gente, y no hablo solo de soldados”, ha apuntado.

En esa misma publicación, ha añadido que la ofensiva a gran escala de Putin le va a llevar a la destrucción no solo del país del que se quiere apropiar, sino de toda Rusia: “Siempre he dicho que él quiere TODA Ucrania, no solo un pedazo de ella, y tal vez eso está demostrando ser cierto, ¡pero si lo hace, conducirá a la caída de Rusia!”

Ruptura diplomática

En comentarios separados a los periodistas el domingo por la noche, Trump dijo: “No sé qué demonios le ha pasado a Putin. Le conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él”, y ha matizado: “Pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada”.

Preguntado sobre si estaba considerando más sanciones a Rusia, Trump respondió afirmativamente: “Absolutamente”, dijo.

Al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas en la madrugada del domingo, cuando Rusia lanzó 367 drones y misiles contra distintas regiones ucranianas. Es la cifra más alta registrada en una sola noche desde el inicio del conflicto.