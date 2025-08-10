Trump estudia invitar a Zelenski a la cumbre de Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump, aún analiza invitar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al encuentro del próximo viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladímir Putin, según reportaron este domingo medios como NBC, CNN y NewsNation que citan fuentes del Gobierno. Trump no ha descartado por completo incluir a Zelenski en la reunión, reportó CNN con base en dos fuentes cercanas, mientras que fuentes señalaron a NBC que en la Casa Blanca "se está discutiendo" la invitación, lo que no se ha confirmado de forma oficial.

De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría "una cumbre trilateral" o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin. Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

El encuentro se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones. El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".

Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania".

Bandos "insatisfechos"

Acerca de lo que pueda suceder durante la cumbre, el vicepresidente norteamericano, J.D, Vance, ya ha advertido que tanto Rusia como Ucrania quedarán "insatisfechos" con el acuerdo de paz que impulsa Trump. El acuerdo "no va hacer a nadie superfeliz. Tanto los rusos como los ucranianos, probablemente al final del día, van a estar insatisfechos con él. Pero no creo que puedan sentarse y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump", declaró Vance en una entrevista con Fox News.

El vicepresidente aseveró que Washington "encontrará un acuerdo negociado con el que los ucranianos y rusos puedan vivir, donde puedan vivir en una relativa paz y donde la matanza termine".