Trump anuncia que Israel ha aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en Gaza

Buenas noticias desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que Israel habría aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza. A su vez, el líder republicano ha expresado su esperanza de que Hamás también acepte el acuerdo. Mientras, en el enclave palestino, sólo durante la pasada jornada, el Ejército israelí ha asesinado a 109 palestinos. El anuncio de Donald Trump llega unos días antes de que el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, le visite en la Casa Blanca.

“Israel ha acordado las condiciones necesarias para finalizar el alto el fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra”, ha dicho el mandatario en su plataforma Truth Social, después que sus “representantes mantuvieran una larga y productiva reunión con los israelíes sobre Gaza”, en concreto, con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, confidente clave de Netanyahu. “Los cataríes y los egipcios, que han trabajado arduamente para lograr la paz, presentarán esta propuesta final”, ha señalado, a la vez que ha confesado esperar “por el bien de Oriente Medio, que Hamás acepte este acuerdo, porque [de lo contrario] la situación no mejorará, sino que empeorará”.

109 muertos en Gaza

Mientras, en Gaza, los palestinos tratan de recuperarse de un día particularmente sangriento. Más allá de los habituales bombardeos y ataques aéreos israelíes, las tropas han destruido grupos de viviendas en el norte y el sur del enclave, en medio de temores de otra invasión terrestre inminente. Se prevé que la próxima semana Netanyahu visite a Trump, quién este martes declaró que se mantendría “muy firme” con él durante su visita, a la vez que defendió que el primer ministro israelí quiere poner fin a la guerra en Gaza aunque sus fuerzas intensifican los ataques en el territorio. Además, el presidente estadounidense busca aprovechar el impulso de la tregua que detuvo el conflicto entre Israel e Irán.

Según la prensa estadounidense, la propuesta de alto el fuego incluiría un cese de los ataques israelíes en la Franja durante 60 días, a cambio de que Hamás libere a 10 rehenes con vida y entregue los cuerpos de otros 15. Durante esos dos meses, ambas partes negociarían un posible fin definitivo del conflicto, como estaba previsto que hicieran a lo largo del alto el fuego pasado a principios de año. Sin embargo, eso no ocurrió, porque Israel no quiso sentarse a la mesa de negociaciones y, una vez expirada la fase inicial de la tregua, retomó los ataques.

Disputa por el fin de la guerra

Hamás ha insistido que cualquier alto el fuego debe ser permanente y, por lo tanto, debe incluir el fin de la guerra y la retirada total de las tropas israelíes del enclave. En cambio, Netanyahu, apoyado por sus aliados ultraderechistas, los ministros colonos Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, no cree en un final definitivo del conflicto y exige la eliminación del grupo palestino del poder y el desmantelamiento de su brazo militar. Una fuente israelí ha afirmado a Haaretz que las declaraciones de Trump indican que Dermer transmitió una respuesta positiva al enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, sobre una propuesta actualizada presentada por los mediadores. Según la fuente, el documento fue redactado principalmente por Qatar.

Esta misma fuente señaló que si bien la propuesta no contiene un compromiso claro de que Israel tiene la intención de poner fin a la guerra, sí establece que si no se llega a un acuerdo dentro del alto del fuego de 60 días, los mediadores serán responsables de garantizar que las negociaciones continúen “bajo ciertas condiciones”. “No es sólo la redacción, sino también la atmósfera general, lo que permite a Hamás ver hasta qué punto los estadounidenses quieren y son capaces de llevar a Israel a ese punto”, añadió esta fuente israelí. Por otro lado, una fuente palestina ha asegurado al mismo medio que Hamás aún no ha respondido a las declaraciones de Trump, ya que no ha recibido una propuesta ni un documento detallado.

Pero el grupo palestino no considera que un pacto de 60 días suponga un avance real, ya que la principal disputa se centra en lo que ocurra después de este período de tiempo. Esta fuente considera que Hamás no se precipitará a rechazar la oferta de plano, dada la terrible situación en la Franja de Gaza y la conciencia de que su moneda de cambio se está erosionando, especialmente si los rehenes mueren o si Israel logra recuperar más cuerpos de cautivos. En principio, quedan una cincuentena de israelíes secuestrados en Gaza, aunque sólo 20 de ellos siguen vivos. Mientras, la cifra de víctimas mortales en el enclave supera las 56,647, a medida que los solicitantes de ayuda siguen perdiendo la vida. Este martes 28 palestinos murieron en los puestos de reparto de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza.