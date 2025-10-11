Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

EEUU

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de Leland, de unos 4.000 habitantes, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el de Charleston

Despliegue policial tras un tiroteo en EEUU.

Despliegue policial tras un tiroteo en EEUU. / AP

EP

Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de Charleston.

TEMAS

  1. Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
  2. Bofetada de realidad para Donald Trump: Se queda sin el Nobel de la Paz
  3. Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
  4. Un extranjero revela por qué no se puede vivir bien en España: 'Seamos sinceros
  5. Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
  6. Victoria Beckham (51 años) humaniza a David en la cama: 'Mi marido ronca y yo tengo que usar tapones
  7. Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”
  8. Vinicius se queda con la casa de Sergio Ramos en Madrid: Así es la espectacular propiedad de 2.500 metros cuadrados

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Miles de palestinos celebran el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Miles de palestinos celebran el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes

Estos son los seis españoles que iban a bordo de la flotilla

Estos son los seis españoles que iban a bordo de la flotilla

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles