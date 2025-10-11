EEUU
Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi
El incidente ha tenido lugar en la calle principal de Leland, de unos 4.000 habitantes, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el de Charleston
EP
Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.
El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.
El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de Charleston.
- Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
- Bofetada de realidad para Donald Trump: Se queda sin el Nobel de la Paz
- Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
- Un extranjero revela por qué no se puede vivir bien en España: 'Seamos sinceros
- Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
- Victoria Beckham (51 años) humaniza a David en la cama: 'Mi marido ronca y yo tengo que usar tapones
- Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”
- Vinicius se queda con la casa de Sergio Ramos en Madrid: Así es la espectacular propiedad de 2.500 metros cuadrados