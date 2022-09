Se registra un tiroteo con varios heridos en una escuela de California

Varias personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en una escuela de secundaria en Oakland, localidad situada en el área de la bahía de San Francisco (California, EEUU), según medios de comunicación locales.

La Policía de Oakland confirmó el suceso a través de redes sociales y designó un lugar especial para que las familias se reúnan con los estudiantes, aunque no dio más información sobre el número de víctimas, que según la cadena CBS es de cinco heridos, todos ellos trasladados a un hospital.

🚨 BREAKING VIDEO: Oakland, California: Alameda County Sheriff's Office confirms deputies have been called to help Oakland police with a shooting at a complex that houses multiple schools.#California #Oakland #BREAKING #BreakingNews



