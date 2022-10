Un tiroteo en EEUU deja varios muertos, incluido un policía fuera de servicio

El sospechoso, que viste ropa de camuflaje y lleva una escopeta, no ha sido neutralizado todavía

Varias personas fallecieron, entre ellas un agente de policía que se encontraba fuera de servicio, en un nuevo tiroteo masivo en Estados Unidos, en esta ocasión en un barrio del Este de Raleigh (Carolina del Norte), según informaron los medios locales.

El canal local WRAL News informó que varias patrullas policiales y una ambulancia acudieron al lugar de los hechos en torno a las 17.30 hora local (21.30 GMT) y un hospital cercano confirmó que había recibido a varios heridos. Según el centro hospitalario, cuatro pacientes han sido ingresados en relación con el ataque, ha informado la cadena WRAL News.

El principal sospechoso, de acuerdo con un testigo, es un hombre vestido con ropa de camuflaje que lleva una escopeta de doble cañón y que todavía no habría sido neutralizado por las autoridades.

El Departamento de Policía de Raleigh ha avisado a las 23.55 hora peninsular española de que se encuentra en la escena de un "tiroteo activo", por lo que recomienda que los residentes de la zona permanezcan en sus hogares. "Se recomienda a los residentes en el área de McConnell Oliver Drive, Tarheel Club Drive y Old Milburnie Road que permanezcan en el interior. Se recomienda a los conductores que eviten el área y busquen rutas alternativas", ha indicado el cuerpo policial de la ciudad en unos mensajes publicados en la red social Twitter. "Esta es todavía una investigación activa. Secciones del vecindario de Hedingham permanecen cerradas. Los residentes deben seguir las instrucciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el lugar de los hechos", han remarcado.

This is still an active investigation. Sections of the Hedingham neighborhood remain closed. Residents should follow the directions of law enforcement officials on the scene.