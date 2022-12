Zelenski, persona del año para la revista 'Time'

La publicación considera al presidente de Ucrania "un símbolo no sólo para su país sino también para todo el mundo" por la resistencia que representa frente a la invasión rusa

La revista estadounidense 'Time' ha proclamado este miércoles al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como la personalidad más relevante del año, en una decisión que consideran estaba clara y que responde a la resistencia ucraniana frente a la invasión lanzada por Rusia en febrero.

"Es la decisión más evidente que recuerdo", dice el director de la publicación, Edward Felsenthal, que ve en Zelenski un símbolo no sólo para su país sino también para todo el mundo. Alaba su capacidad de líder y el uso de las nuevas herramientas de comunicación, al tiempo que le acusa de restar peso a los riesgos de la invasión que finalmente sí se produjo.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa