Sportbiz Europe vuelve a Barcelona consolidado como el punto de encuentro de la industria deportiva

SPORTBIZ EUROPE, uno de los congresos de sport business más relevantes del mundo, regresa a Barcelona con su sexta edición que se celebrará en la antigua fábrica de Estrella Damm del 7 al 10 de octubre. Después de cinco ediciones en la ciudad, el evento se ha consolidado como una cita ineludible para un sector que no deja de crecer y que en 2028 alcanzará un volumen de negocio de 622.000 millones de euros, según el portal de estadística alemán Statista.

Con un enfoque multideportivo, en SPORTBIZ EUROPE se dan cita ponentes de todo el mundo que están al frente de la estrategia de negocio de algunas de las entidades deportivas más relevantes del panorama internacional. Durante cuatro días darán a conocer las principales tendencias de la industria y cómo están aplicando la innovación y la tecnología en sus respectivas empresas. Una información muy valiosa para vislumbrar cuál será el futuro del sector.

El congreso también es una excelente oportunidad para hacer networking e intercambiar ideas y conocimiento, fomentando los lazos entre los distintos sectores y las distintas regiones del mundo.

“SPORTBIZ es una experiencia en donde se aprende, se debate, se conecta y se crea, en una atmósfera inmejorable para el networking y la generación de oportunidades de negocio. Es una inmersión completa que incluye diferentes instancias en Barcelona, como lo son el cocktail de bienvenida, las conferencias y los paneles de discusión sobre temas de tendencia de la industria, workshops, visitas de campo a instituciones deportivas de primer nivel y actividades de engagement entre los asistentes. Todo esto multiplica los espacios para hacer contactos, intercambiar y crear oportunidades, siempre en el marco de que los participantes pasen buenos momentos y se diviertan, mientras hacen negocios”, Laura Cordeiro, Co-Founder de Good Morning Sports y Directora de SPORTBIZ. "La gran afluencia de asistentes y speakers internacionales nos permite lograr un networking calificado, con una visión global y multideporte, enfocada 100% en negocios y oportunidades de desarrollo profesional. Sin dudas el recorrido que ha tenido SPORTBIZ con más de 40 ediciones realizadas en 13 países, genera un conocimiento muy bien valorado por los diferentes stakeholders de la industria deportiva", Patricio Baigorrotegui, Co-Founder de Good Morning Sports y Directora de SPORTBIZ.

Speakers de renombre internacional

Los oradores confirmados para el congreso son de primer nivel e incluyen, entre otros, a Nathalie Taylor, Head of Marketing Services en FIBA; Giacomo Margutti, Integrated Media Strategist en Juventus Football Club; Reem Muneef, Digital Marketing Strategy en FIFA; Quim Domènech, Senior Vice President Content en DAZN; Leonardo Giammarioli, Chief Global Business Development Officer en SSC Napoli; Shifa Garg, Chief Business Officer en SPECTATR.AI; Dan Ginger, Director of Brand, Marketing & Digital Media en Newcastle United Football Club; Anna Mitchell, Senior Director, International Business Development en Fanatics; Roger Brosel, Head of Content and Programming en LaLiga; Orhun Özdemir, Founding Partner en TrendAgency; Francisco Antúnez, Chief Content Officer en Liga Portugal; Sophie Morris, Presidenta de la European Sponsorship Association (ESA); Dani Muñoz, CEO & Founder en B-Bruce; Cristina Delgado Estepa, Head of Sports, News and Podcasts en YouTube; Esteban González, 3x3 Digital Content Senior Manager en FIBA; Jacopo Pulcini, Brand and Marketing Manager en Genoa Cricket and Football Club SPA; Joan Carles Ros, Senior Manager, Business Intelligence & Analytics en Euroleague Basketball; Dennis Mills, Chief Executive en MEI – Major Events International; Reem Abdalazem Bossaty OLY, 2x Olympian, Coach & Mindset Expert; Brian Heinen, Founder en Blockchain in Europe; Laureà Fanega Macías, General Director en Fundació Barcelona Capital Nàutica; Carolina Chiappero, Innovation Manager en Juventus Football Club; Yasmine Akki, Digital & Content Lead en Premier Padel; Enda Connolly, Director of Events, Terms of Services & Rugby Operations en World Rugby; Florin Sandu, Digital & Content Manager en CEV - Confédération Européenne de Volleyball; Joaquín Soriani, Co-President en IESE Sports Club; Edgar Romero Jara, Global Corporate Relations Manager en Johan Cruyff Institute; y Arianna Cattonaro, International Strategic Operations Manager en BusForFun.com.

Temáticas centrales de esta edición

La agenda de ponencias se enfocará en las seis temáticas que están marcando el pulso de la industria en la actualidad: Fan Experience, Inspiring Brands (sponsorship), Contenidos y Plataformas, Fan Engagement, Inteligencia Artificial aplicada al deporte e Innovación & Sportech.

Dentro de los asistentes recurrentes de SPORTBIZ se encuentran organizaciones como Comité Olímpico Internacional, Bundesliga, NBA, LALIGA, Euroleague Basketball, FC Barcelona, Fórmula 1, Premier League, Fanatics, TikTok, Juventus, Ironman Group, Santander, FIBA, ISDIN, Atos, CUPRA, entre muchas otras ligas, federaciones, clubes y empresas proveedoras del sector y patrocinadoras del deporte