El secretario de Defensa de EEUU visita por sorpresa Irak

La visita de Lloyd Austin se produce a menos de dos semanas del vigésimo aniversario de la invasión estadounidense de Irak iniciada en 2003 que derrocó al régimen del exdictador Sadam Husein

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, llegó este martes a Bagdad en una visita sorpresa en el marco de su gira por Oriente Medio, el cargo de mayor rango de la administración de Joe Biden que visita el país y en el mes en el que se cumplen 20 años de la invasión de EEUU a Irak.

"Estoy aquí para reafirmar la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak en nuestro camino hacia un Irak más seguro, estable y soberano", dijo el jefe del Pentágono en su cuenta oficial de Twitter.

Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv